https://sputnik-georgia.ru/20230727/gosdep-zapadnye-sanktsii-ne-razrushili-ekonomiku-rossii-280398562.html

Госдеп: западные санкции не разрушили экономику России

Госдеп: западные санкции не разрушили экономику России

Санкции против России не вызвали коллапса в этой стране, отметил О'Брайен 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Санкции Запада не разрушили экономику России, она еще долго сможет поддерживать себя, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.При этом он указал на сокращение экономики РФ, которая до введения западных санкций в ответ на специальную военную операцию на Украине входила в десятку крупнейших. Как заявил О'Брайен, российская экономика сократится на 20% к 2030 году из-за введенных против страны санкционных мер, передает РИА Новости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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