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Госдеп: западные санкции не разрушили экономику России
Госдеп: западные санкции не разрушили экономику России
Санкции против России не вызвали коллапса в этой стране, отметил О'Брайен 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T12:08+0400
2023-07-27T12:08+0400
2023-07-27T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Санкции Запада не разрушили экономику России, она еще долго сможет поддерживать себя, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.При этом он указал на сокращение экономики РФ, которая до введения западных санкций в ответ на специальную военную операцию на Украине входила в десятку крупнейших. Как заявил О'Брайен, российская экономика сократится на 20% к 2030 году из-за введенных против страны санкционных мер, передает РИА Новости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости
в мире, политика, новости
Госдеп: западные санкции не разрушили экономику России
Санкции против России не вызвали коллапса в этой стране, отметил О'Брайен
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Санкции Запада не разрушили экономику России, она еще долго сможет поддерживать себя, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
"Россия может себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. Мы не видим коллапса", – заявил О'Брайен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
При этом он указал на сокращение экономики РФ, которая до введения западных санкций в ответ на специальную военную операцию на Украине входила в десятку крупнейших. Как заявил О'Брайен, российская экономика сократится на 20% к 2030 году из-за введенных против страны санкционных мер, передает РИА Новости
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