https://sputnik-georgia.ru/20230727/gruzinskaya-gruppa-mgzavrebi-vystupit-v-kazakhstane-280411455.html

Грузинская группа "Мгзавреби" выступит в Казахстане

Грузинская группа "Мгзавреби" выступит в Казахстане

Музыканты представят свой новый альбом Kamara 27.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Популярная грузинская группа "Мгзавреби" проведет концерт в казахском городе Алматы 1 сентября, говорится на сайте организаторов. На концерте "Мгзавреби" представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства, которые особенно дороги участникам группы. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, алматы, казахстан, группа "мгзавреби", концерт