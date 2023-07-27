https://sputnik-georgia.ru/20230727/gruzinskaya-mechta-obyazatelno-pobedit-na-vyborakh-2024-goda--deputat-280395858.html

"Грузинская мечта" обязательно победит на выборах 2024 года – депутат

"Грузинская мечта" обязательно победит на выборах 2024 года – депутат

"Грузинская мечта" пришла к власти по итогам парламентских выборов в 2012 году и продолжила побеждать на всех последующих выборах 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T11:30+0400

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2023-07-27T13:41+0400

грузия

политика

новости

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Победа правящей партии "Грузинская мечта – демократическая мечта" на предстоящих парламентских выборах, которые должны состояться осенью 2024 года, является формулой развития и спасения Грузии, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями 1 октября 2012 года выиграла парламентские выборы и пришла к власти, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения". Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта". По его словам, оппозиция точно знает, что даже какими-либо теоретическими расчетами они не могут приблизиться к тому результату, который сегодня имеет "Грузинская мечта". Политическая партия, которая будет соответствовать двум критериям, будет искренней и правильной, по мнению Мдинарадзе, сможет победить "Грузинскую мечту" на каких-то будущих выборах. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия