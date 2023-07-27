https://sputnik-georgia.ru/20230727/istoriya-rebenka-ostavlennogo-v-roddome-v-gruzii-razdelila-sotsseti-na-dva-lagerya-280381135.html
История ребенка, оставленного в роддоме в Грузии, разделила соцсети на два лагеря
История ребенка, оставленного в роддоме в Грузии, разделила соцсети на два лагеря
Женщина оставила ребенка в роддоме через три дня после родов 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T09:40+0400
2023-07-27T09:40+0400
2023-07-27T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. История девочки по имени Мариам, которую мать оставила в одном из роддомов Грузии, всколыхнула грузинский сегмент соцсетей. Об истории младенца, оставленного матерью в одном из роддомов, написала врач медучреждения Диана Хонелидзе. По ее словам, причиной, по которой мать приняла такое решение, стал страх перед осуждением родственников и знакомых. Эта история разделила пользователей на два лагеря: одни считают, что женщину, оставившую ребенка, осуждать нельзя, не зная всех причин такого поступка. По их мнению, женщина сама является жертвой и имела право принять свое личное решение. Вторые же в ярости требуют наказания для матери девочки и считают, что подобные поступки должны наказываться уголовно. Многие также осудили врача и телекомпании, распространившие историю, высказав мнение, что освещение этой истории может спровоцировать то, что женщины, боясь огласки, будут избавляться от нежеланных детей тайно. Единственное, в чем сошлись пользователи, так это в пожеланиях ребенку счастья и в желании стать для Мариам новыми родителями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости
грузия, общество, новости
История ребенка, оставленного в роддоме в Грузии, разделила соцсети на два лагеря
Женщина оставила ребенка в роддоме через три дня после родов
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. История девочки по имени Мариам, которую мать оставила в одном из роддомов Грузии, всколыхнула грузинский сегмент соцсетей.
Об истории младенца, оставленного матерью в одном из роддомов, написала врач медучреждения Диана Хонелидзе. По ее словам, причиной, по которой мать приняла такое решение, стал страх перед осуждением родственников и знакомых.
"Она виновата только в том, что рожавшая ее потеряет имя "порядочной женщины", и соседи и родственники узнают о ее существовании. Мы верили до последней минуты, что она передумает, но на нее не подействовали ни уговоры, ни просьбы, ни обещание помощи соцработников", – написала врач.
Эта история разделила пользователей на два лагеря: одни считают, что женщину, оставившую ребенка, осуждать нельзя, не зная всех причин такого поступка. По их мнению, женщина сама является жертвой и имела право принять свое личное решение.
Вторые же в ярости требуют наказания для матери девочки и считают, что подобные поступки должны наказываться уголовно.
Многие также осудили врача и телекомпании, распространившие историю, высказав мнение, что освещение этой истории может спровоцировать то, что женщины, боясь огласки, будут избавляться от нежеланных детей тайно.
Единственное, в чем сошлись пользователи, так это в пожеланиях ребенку счастья и в желании стать для Мариам новыми родителями.