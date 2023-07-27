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Начался визит премьера Грузии в Китай
Начался визит премьера Грузии в Китай
В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T10:48+0400
2023-07-27T10:48+0400
2023-07-27T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с грузинской делегацией прибыл с рабочим визитом в Китай, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Официальная церемония встречи главы грузинского правительства состоялась в международном аэропорту Чэнду. Грузинскую делегацию встретил министр образования КНР Хуай Цзиньпэн, губернатор провинции Сычуань Хуан Цян, а также посол Китая в Грузии Чжоу Циян и посол Грузии в Китае Арчил Каландия. В церемонии встречи также участвовали студенты-спортсмены. Гарибашвили вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. После церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU премьер-министр вместе с делегацией отправится в Пекин. В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, китай, пекин, ираклий гарибашвили
грузия, политика, новости, китай, пекин, ираклий гарибашвили
Начался визит премьера Грузии в Китай
10:48 27.07.2023 (обновлено: 11:16 27.07.2023)
В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с грузинской делегацией прибыл с рабочим визитом в Китай, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Официальная церемония встречи главы грузинского правительства состоялась в международном аэропорту Чэнду. Грузинскую делегацию встретил министр образования КНР Хуай Цзиньпэн, губернатор провинции Сычуань Хуан Цян, а также посол Китая в Грузии Чжоу Циян и посол Грузии в Китае Арчил Каландия.
В церемонии встречи также участвовали студенты-спортсмены.
Гарибашвили вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов.
После церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU премьер-министр вместе с делегацией отправится в Пекин. В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду.