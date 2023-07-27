https://sputnik-georgia.ru/20230727/nachalsya-vizit-premera-gruzii-v-kitae-280394210.html

Начался визит премьера Грузии в Китай

Начался визит премьера Грузии в Китай

В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T10:48+0400

2023-07-27T10:48+0400

2023-07-27T11:16+0400

грузия

политика

новости

китай

пекин

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1b/280393332_0:169:1398:956_1920x0_80_0_0_edf4b6793fac939b6d38e6b3ac14a9ff.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с грузинской делегацией прибыл с рабочим визитом в Китай, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Официальная церемония встречи главы грузинского правительства состоялась в международном аэропорту Чэнду. Грузинскую делегацию встретил министр образования КНР Хуай Цзиньпэн, губернатор провинции Сычуань Хуан Цян, а также посол Китая в Грузии Чжоу Циян и посол Грузии в Китае Арчил Каландия. В церемонии встречи также участвовали студенты-спортсмены. Гарибашвили вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов. После церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU премьер-министр вместе с делегацией отправится в Пекин. В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

пекин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, китай, пекин, ираклий гарибашвили