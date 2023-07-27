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Посольство Грузии поможет грузинским нелегалам в Греции вернуться на родину

Посольство Грузии поможет грузинским нелегалам в Греции вернуться на родину

Посольство отмечает, что в его компетенцию не входит выезд грузинских граждан из лагеря для размещения нелегальных мигрантов 27.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Посольство Грузии в Греции поможет гражданам, находящихся в Амигдалезском лагере размещения нелегальных мигрантов в Афинах, в возвращении на родину, говорится в заявлении. Беспорядки в лагере начались в ночь на 26 июля и через несколько часов были прекращены после вмешательства полиции. Граждан Грузии среди пострадавших не было. В тоже время посольство отмечает, что в его компетенцию не входит выезд грузинских граждан из лагеря. "Что касается выезда из лагеря размещения нелегалов (о чем просят некоторые граждане Грузии), то это выходит за рамки полномочий посольства Грузии, и дипломатическая миссия Грузии не имеет на это возможности", – говорится в заявления. Между тем, как отмечается в заявлении, не все граждане согласны вернуться в Грузию. По информации диппредставительства, из-за прошения об убежище в Греции от возвращения отказался гражданин Грузии, сообщивший посольству о беспорядках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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