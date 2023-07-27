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Путин: коридор "Север-Юг" обеспечит товарам из России более короткий маршрут в Африку

Путин: коридор "Север-Юг" обеспечит товарам из России более короткий маршрут в Африку

Россия активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального Юга, отметил президент РФ 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T18:32+0400

2023-07-27T18:32+0400

2023-07-27T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл - Sputnik. Международный транспортный коридор "Север-Юг" обеспечит более короткий маршрут доставки российских товаров в Африку и обратно в Россию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".Он подчеркнул, что этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России."Обеспечение стыковки транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий. Вот чего мы добиваемся", - добавил Путин.Отметим, на втором саммите "Россия-Африка", стартовавшем сегодня в Санкт-Петербурге, ожидается подписание множества весомых документов и утверждение плана партнерства России и стран африканского континента до 2026 года.Также обсуждается зерновая сделка, сотрудничество в сфере продовольствия, энергетики и ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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