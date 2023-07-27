https://sputnik-georgia.ru/20230727/putin-prinimaet-uchastie-v-sammite-rossiya--afrika-v-sankt-peterburge-280437878.html
Путин принимает участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге
Путин принимает участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Модератором мероприятия выступает... 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T17:00+0400
2023-07-27T17:00+0400
2023-07-27T19:37+0400
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владимир путин
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Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс.
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видео, россия, мультимедиа, владимир путин, африка, санкт-петербург, видео
видео, россия, мультимедиа, владимир путин, африка, санкт-петербург, видео
Путин принимает участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге
17:00 27.07.2023 (обновлено: 19:37 27.07.2023)
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Модератором мероприятия выступает директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс.