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Синоптики предупреждают – в Грузии ожидаются град, наводнения и оползни
Синоптики предупреждают – в Грузии ожидаются град, наводнения и оползни
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на небольших реках 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T22:37+0400
2023-07-27T22:37+0400
2023-07-27T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Со второй половины дня 28 июля до утра 29 июля в большинстве районов в Грузии ожидаются дожди, которые могут спровоцировать оползни и наводнения, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Особенно обильными осадки будут в Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии. Национальное агентство окружающей среды также предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на небольших реках, а в горных зонах – зарождение и активизацию оползневых процессов. По сообщению синоптиков, в некоторых районах Восточной Грузии возможен град.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупреждают – в Грузии ожидаются град, наводнения и оползни
22:37 27.07.2023 (обновлено: 22:44 27.07.2023)
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на небольших реках
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Со второй половины дня 28 июля до утра 29 июля в большинстве районов в Грузии ожидаются дожди, которые могут спровоцировать оползни и наводнения, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
Особенно обильными осадки будут в Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии.
Национальное агентство окружающей среды также предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на небольших реках, а в горных зонах – зарождение и активизацию оползневых процессов.
По сообщению синоптиков, в некоторых районах Восточной Грузии возможен град.