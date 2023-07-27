https://sputnik-georgia.ru/20230727/sinoptiki-preduprezhdayut---v-gruzii-ozhidayutsya-grad-navodneniya-i-opolzni-280444100.html

Синоптики предупреждают – в Грузии ожидаются град, наводнения и оползни

Синоптики предупреждают – в Грузии ожидаются град, наводнения и оползни

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на небольших реках 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Со второй половины дня 28 июля до утра 29 июля в большинстве районов в Грузии ожидаются дожди, которые могут спровоцировать оползни и наводнения, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Особенно обильными осадки будут в Западной Грузии и в некоторых районах Восточной Грузии. Национальное агентство окружающей среды также предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на небольших реках, а в горных зонах – зарождение и активизацию оползневых процессов. По сообщению синоптиков, в некоторых районах Восточной Грузии возможен град.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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