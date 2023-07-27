https://sputnik-georgia.ru/20230727/skandal-vokrug-laynera-sudno-pribylo-v-port-batumi---video-280414415.html
Скандал вокруг лайнера: судно прибыло в порт Батуми – видео
Скандал вокруг лайнера: судно прибыло в порт Батуми – видео
В порт Батуми 27 июля зашел круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Судно плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная... 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T15:14+0400
2023-07-27T15:14+0400
2023-07-27T15:16+0400
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Ранее Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.Само судно, прибывшее в порт Батуми, зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. Лайнер будет находиться в порту Батуми в течение дня, затем продолжит следование по маршруту.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, батуми, грузия, антироссийские санкции, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, батуми, грузия, антироссийские санкции, видео
Скандал вокруг лайнера: судно прибыло в порт Батуми – видео
15:14 27.07.2023 (обновлено: 15:16 27.07.2023)
В порт Батуми 27 июля зашел круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Судно плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International.
Ранее Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Само судно, прибывшее в порт Батуми, зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. Лайнер будет находиться в порту Батуми в течение дня, затем продолжит следование по маршруту.