https://sputnik-georgia.ru/20230727/skandal-vokrug-laynera-sudno-pribylo-v-port-batumi---video-280414415.html

Скандал вокруг лайнера: судно прибыло в порт Батуми – видео

Скандал вокруг лайнера: судно прибыло в порт Батуми – видео

В порт Батуми 27 июля зашел круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией. Судно плавает под флагом Палау, и его обслуживает круизная... 27.07.2023, Sputnik Грузия

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Ранее Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.Само судно, прибывшее в порт Батуми, зарегистрировано на компанию Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах, и на него также не распространяются международные санкции.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии – Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. Лайнер будет находиться в порту Батуми в течение дня, затем продолжит следование по маршруту.

батуми

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