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Сколько стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира – доклад

Сколько стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира – доклад

В 2022 году 53 из 54 стран Африки продемонстрировали рост ВВП 27.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Абсолютное большинство стран Африки в 2022 году продемонстрировали устойчивый рост ВВП, пять государств континента войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира в ближайшие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", подготовленный "Росконгрессом".Крупнейшими экономиками континента, согласно докладу, являются Нигерия, ЮАР и Египет.Между тем с точки зрения темпов развития на первый план сегодня все больше выходят небольшие по размеру экономики Африки, в ближайшие годы именно они будут оставаться основной движущей силой региона.Кроме того, рост более чем на 5,5% в период 2023–2024 гг. ожидается в ряде стран: Демократическая Республика Конго, Гамбия, Мозамбик, Нигер, Сенегал и Того. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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