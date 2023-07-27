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Сколько стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира – доклад
Сколько стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира – доклад
В 2022 году 53 из 54 стран Африки продемонстрировали рост ВВП 27.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Абсолютное большинство стран Африки в 2022 году продемонстрировали устойчивый рост ВВП, пять государств континента войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира в ближайшие годы, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", подготовленный "Росконгрессом".Крупнейшими экономиками континента, согласно докладу, являются Нигерия, ЮАР и Египет.Между тем с точки зрения темпов развития на первый план сегодня все больше выходят небольшие по размеру экономики Африки, в ближайшие годы именно они будут оставаться основной движущей силой региона.Кроме того, рост более чем на 5,5% в период 2023–2024 гг. ожидается в ряде стран: Демократическая Республика Конго, Гамбия, Мозамбик, Нигер, Сенегал и Того. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, африка
в мире, новости, экономика, африка
Сколько стран Африки войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира – доклад
10:28 27.07.2023 (обновлено: 10:40 27.07.2023)
В 2022 году 53 из 54 стран Африки продемонстрировали рост ВВП
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Абсолютное большинство стран Африки в 2022 году продемонстрировали устойчивый рост ВВП, пять государств континента войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира в ближайшие годы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доклад "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", подготовленный "Росконгрессом".
"53 из 54 стран Африки продемонстрировали в 2022 году рост ВВП, и его устойчивость сохраняется у всех пяти регионов континента. Средние темпы роста в 2023 и 2024 годах ожидаются около 4%", – указывается в докладе.
Крупнейшими экономиками континента, согласно докладу, являются Нигерия, ЮАР и Египет.
Между тем с точки зрения темпов развития на первый план сегодня все больше выходят небольшие по размеру экономики Африки, в ближайшие годы именно они будут оставаться основной движущей силой региона.
"Так, согласно прогнозу Африканского банка развития, в 2023–2024 годах пять лидирующих по темпам роста экономик Африки – Руанда, Кот-д'Ивуар, Бенин, Эфиопия и Танзания – вырастут в среднем более чем на 5,5% и вернут себе позиции среди 10 самых быстрорастущих экономик мира", – говорится в докладе.
Кроме того, рост более чем на 5,5% в период 2023–2024 гг. ожидается в ряде стран: Демократическая Республика Конго, Гамбия, Мозамбик, Нигер, Сенегал и Того.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.