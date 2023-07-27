https://sputnik-georgia.ru/20230727/skryvat-nechego--gensek-gruzinskoy-mechty-o-soblyudenii-sanktsiy-protiv-rf-280425360.html
"Скрывать нечего" – генсек "Грузинской мечты" о соблюдении санкций против РФ
"Скрывать нечего" – генсек "Грузинской мечты" о соблюдении санкций против РФ
Грузия не будет предпринимать шаги, которые могу нанесут вред стране, заявил Каха Каладзе 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T18:54+0400
2023-07-27T18:54+0400
2023-07-27T18:54+0400
политика
грузия
новости
каха каладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
сша
россия
антироссийские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278015718_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_1dc772ade4ddb62a14305e96bce6fd14.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Власти Грузии действуют абсолютно открыто и прозрачно в вопросе соблюдения антироссийских санкций, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление координатора санкционной политики госдепартамента США Джеймса О'Брайена. О'Брайен заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза товаров военного назначения в Россию и похвалил правительство Грузии, как "хорошего партнера с точки зрения прозрачности". Он отметил свой визит в Грузию в июне вместе с коллегами из Евросоюза и Великобритании и сказал, что они обнаружили "обнадеживающие" обстоятельства в работе властей по предотвращению уклонения от санкций. Как отметил Каладзе, действующие власти Грузии не будут предпринимать такие шаги, который нанесут вред стране и отношениям со стратегическим партнерами. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/278015718_227:204:1733:1333_1920x0_80_0_0_e6e45e865e307eee64c13634cb1af28f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, россия, антироссийские санкции
политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, россия, антироссийские санкции
"Скрывать нечего" – генсек "Грузинской мечты" о соблюдении санкций против РФ
Грузия не будет предпринимать шаги, которые могу нанесут вред стране, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Власти Грузии действуют абсолютно открыто и прозрачно в вопросе соблюдения антироссийских санкций, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление координатора санкционной политики госдепартамента США Джеймса О'Брайена.
О'Брайен заявил, что таможенные службы Грузии предпринимают "реальные шаги" по ограничению ввоза товаров военного назначения в Россию и похвалил правительство Грузии, как "хорошего партнера с точки зрения прозрачности". Он отметил свой визит в Грузию в июне вместе с коллегами из Евросоюза и Великобритании и сказал, что они обнаружили "обнадеживающие" обстоятельства в работе властей по предотвращению уклонения от санкций.
"В Грузии абсолютно все делается прозрачно, мы сотрудничаем с нашими партнерами и друзьями. Скрывать нечего – все абсолютно открыто, и если есть какие-то вопросы по обходу санкций, то этот вопрос нужно обсуждать в отношении других стран, а не Грузии", – заявил Каладзе журналистам.
Как отметил Каладзе, действующие власти Грузии не будут предпринимать такие шаги, который нанесут вред стране и отношениям со стратегическим партнерами.
"В сегодняшних реалиях невозможно что-то скрывать. Поэтому я говорю, что мы действуем абсолютно открыто и прозрачно, особенно по отношению к нашим стратегическим партнерам. Любой вопрос и тема доступна каждому. Конечно, мы не пойдем на такой шаг, который нанесет вред нашей стране и отношениям с нашим стратегическим партнером", – подчеркнул Каладзе.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Они заявили, что правительство проделало очень большую работу для предотвращения проникновения в РФ попавших под санкции товаров. Были разработаны комплексные меры для контроля экспорта и финансового сектора
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.