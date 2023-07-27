https://sputnik-georgia.ru/20230727/strelba-v-tsentre-tbilisi-zaderzhannogo-obvinyayut-v-popytke-ubiystva-280427250.html

Стрельба в центре Тбилиси: задержанного обвиняют в попытке убийства

Стрельба в центре Тбилиси: задержанного обвиняют в попытке убийства

По версии следствия, обвиняемый во время ссоры несколько раз выстрелил из оружия, ранив пострадавшего 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T19:16+0400

2023-07-27T19:16+0400

2023-07-27T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Задержанному по делу о стрельбе в центре Тбилиси 25 июля, во время которой был ранен бизнесмен, предъявили обвинение в попытке убийства и незаконном ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении прокуратуры. Как установило следствие, обвиняемый во время спора из-за строительного бизнеса несколько раз выстрелил из оружия, ранив пострадавшего. Тот остался жив благодаря своевременному вмешательству врачей. Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Прокуратура не раскрывает других деталей дела, однако, как выяснили СМИ, речь идет о споре совладельцев строительной компании "Таги групп". Раненый – Тато Гургенидзе, а обвиняемый – его партнер, грузинский писатель и поэт Давид Габискерия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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