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Стрельба в центре Тбилиси: задержанного обвиняют в попытке убийства
Стрельба в центре Тбилиси: задержанного обвиняют в попытке убийства
По версии следствия, обвиняемый во время ссоры несколько раз выстрелил из оружия, ранив пострадавшего 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T19:16+0400
2023-07-27T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Задержанному по делу о стрельбе в центре Тбилиси 25 июля, во время которой был ранен бизнесмен, предъявили обвинение в попытке убийства и незаконном ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении прокуратуры. Как установило следствие, обвиняемый во время спора из-за строительного бизнеса несколько раз выстрелил из оружия, ранив пострадавшего. Тот остался жив благодаря своевременному вмешательству врачей. Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Прокуратура не раскрывает других деталей дела, однако, как выяснили СМИ, речь идет о споре совладельцев строительной компании "Таги групп". Раненый – Тато Гургенидзе, а обвиняемый – его партнер, грузинский писатель и поэт Давид Габискерия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Стрельба в центре Тбилиси: задержанного обвиняют в попытке убийства
19:16 27.07.2023 (обновлено: 19:23 27.07.2023)
По версии следствия, обвиняемый во время ссоры несколько раз выстрелил из оружия, ранив пострадавшего
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Задержанному по делу о стрельбе в центре Тбилиси 25 июля, во время которой был ранен бизнесмен, предъявили обвинение в попытке убийства и незаконном ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении прокуратуры.
Как установило следствие, обвиняемый во время спора из-за строительного бизнеса несколько раз выстрелил из оружия, ранив пострадавшего.
Тот остался жив благодаря своевременному вмешательству врачей.
Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.
Прокуратура не раскрывает других деталей дела, однако, как выяснили СМИ, речь идет о споре совладельцев строительной компании "Таги групп". Раненый – Тато Гургенидзе, а обвиняемый – его партнер, грузинский писатель и поэт Давид Габискерия.