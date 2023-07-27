https://sputnik-georgia.ru/20230727/sud-na-pauze-synu-baydena-dali-vremya-dlya-utochneniya-detaley-sdelki-o-priznanii-viny-280395695.html

Суд на паузе: сыну Байдена дали время для уточнения деталей сделки о признании вины

Суд на паузе: сыну Байдена дали время для уточнения деталей сделки о признании вины

Сын американского президента обвиняется в умышленной неуплате налогов 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Суд повременил с вынесением вердикта в отношении сына действующего президента США Хантера Байдена - сторонам защиты и обвинения даны 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании вины.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, таким образом суд в американском штате Делавэр отложил решение по сделке со следствием, на которую ранее пошел Байден-младший.Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов США в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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