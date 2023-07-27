https://sputnik-georgia.ru/20230727/superlunie-v-avguste-2023-goda-kogda-mozhno-uvidet-samuyu-bolshuyu-lunu-280399716.html

Суперлуние в августе 2023 года: когда можно увидеть самую большую Луну?

Суперлуние в августе 2023 года: когда можно увидеть самую большую Луну?

В августе 2023 года жители нашей планеты смогут увидеть суперлуние, когда большая и полная Луна окажется максимально близко от Земли 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T12:51+0400

2023-07-27T12:51+0400

2023-07-27T12:51+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279223492_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f95fe437800741cfe85150810e049011.jpg

Такое астрономическое явление можно увидеть, когда момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты совпадает с новолунием или полнолунием. Когда можно увидеть суперлуние в августе, самую большую Луну 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Когда можно увидеть суперлуние в августе?В августе произойдет сразу два полнолуния, что довольно-таки редкое явление, и, соответственно, можно увидеть два суперлуния – 1 и 31 числа. Однако самую большую Луну 2023 года, которую принято называть "голубая суперлуна", жители Земли увидят 31 августа. Во время суперлуния, Луна будет казаться больше и ярче, чем когда естественный спутник находится от Земли в самой дальней точке своей орбиты. Обычно Луна находится от нашей планеты на расстоянии примерно в 384 тыс. километров, а 31 августа расстояние между ними сократится до 357,2 тысячи километров. Суперлуние начнется 30 августа вечером в 19:52 по тбилисскому времени и примерно через 10 часов – 31 августа в 05:37 (по тбилисскому времени) – достигнет максимального пика, совпадающего с полнолунием. Увидеть самое яркое суперлуние 2023 года в ясную погоду смогут многие жители нашей планеты невооруженным глазом и не только 31 августа. Самую большую Луну года, или голубую суперлуну, можно будет наблюдать еще несколько ночей. Оценить исключительную яркость Луны можно вдали от городского освещения, а воспользовавшись небольшим телескопом или биноклем, можно разглядеть на ней и кратеры. Первое суперлуние 2023 года жители Земли наблюдали с 3 июля. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки