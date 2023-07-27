https://sputnik-georgia.ru/20230727/superlunie-zvezdopad-protivostoyanie-chem-poraduet-nebo-v-avguste-2023-280440612.html
Суперлуние, звездопад, противостояние: чем порадует небо в августе 2023?
Суперлуние, звездопад, противостояние: чем порадует небо в августе 2023?
Август порадует жителей Земли яркими астрономическими событиями – любители астрономии на августовском небе увидят звездопад, противостояние и суперлуния 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T21:48+0400
2023-07-27T21:48+0400
2023-07-27T21:51+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262574671_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_237e4a231afc63fb7c957af9c04df67c.jpg
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда можно увидеть в августе 2023 года звездопад, противостояние и суперлуния, чтобы не пропустить главные астрономические явления последнего месяца лета. Звездопад Персеиды Традиционный августовский звездопад Персеиды – самый популярный метеорный поток, будет радовать любителей-астрономов практически весь август. На пике активности с 10 по 13 августа звездопад Персеиды подарит до 100 метеоров в час. Яркий метеорный поток в ясную погоду смогут увидеть жители всего Северного полушария. Быстрые и яркие метеоры Персеид лучше всего можно увидеть в небе вдали от городской засветки. Звездопад Персеиды породила комета Свифта-Туттля, которая приближается к Земле примерно один раз в 135 лет. В последний раз комета максимально приблизилась к нашей планете в 1992-м. Противостояние Сатурна Август 2023 года наилучшее время для наблюдения Сатурна – в течение последнего летнего месяца видимость планеты-гиганта возрастет с 6 до 8 часов. Сатурн достигнет противостояния с Солнцем 27 числа в 13:00 (тбс) и всю ночь будет прекрасно виден. В момент противостояния центры небесных тел попадают на одну прямую, при этом Земля находится между Солнцем и планетой-гигантом. Сатурн во время противостояния находится на минимальном расстоянии от Земли. Противостояние Сатурна, то есть максимальное сближение с нашей планетой, происходит каждые 378 дней. Суперлуние В августе произойдет сразу два суперлуния – 1 и 31 числа, но самую большую и полную Луну 2023 года, которую называют "голубая суперлуна" жители нашей планеты увидят 31 августа. Суперлуние можно увидеть в новолуние или полнолуние, в момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты. В августе будет сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Луна в Суперлуние будет казаться больше и ярче, чем когда она находится на самом отдаленном расстоянии от Земли. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262574671_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_6fb28dabe4cd49a1f59e81c5d996955f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Суперлуние, звездопад, противостояние: чем порадует небо в августе 2023?
21:48 27.07.2023 (обновлено: 21:51 27.07.2023)
Август порадует жителей Земли яркими астрономическими событиями – любители астрономии на августовском небе увидят звездопад, противостояние и суперлуния
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда можно увидеть в августе 2023 года звездопад, противостояние и суперлуния, чтобы не пропустить главные астрономические явления последнего месяца лета.
Звездопад Персеиды
Традиционный августовский звездопад Персеиды – самый популярный метеорный поток, будет радовать любителей-астрономов практически весь август.
На пике активности с 10 по 13 августа звездопад Персеиды подарит до 100 метеоров в час. Яркий метеорный поток в ясную погоду смогут увидеть жители всего Северного полушария. Быстрые и яркие метеоры Персеид лучше всего можно увидеть в небе вдали от городской засветки.
Звездопад Персеиды породила комета Свифта-Туттля, которая приближается к Земле примерно один раз в 135 лет. В последний раз комета максимально приблизилась к нашей планете в 1992-м.
Противостояние Сатурна
Август 2023 года наилучшее время для наблюдения Сатурна – в течение последнего летнего месяца видимость планеты-гиганта возрастет с 6 до 8 часов.
Сатурн достигнет противостояния с Солнцем 27 числа в 13:00 (тбс) и всю ночь будет прекрасно виден. В момент противостояния центры небесных тел попадают на одну прямую, при этом Земля находится между Солнцем и планетой-гигантом. Сатурн во время противостояния находится на минимальном расстоянии от Земли.
Противостояние Сатурна, то есть максимальное сближение с нашей планетой, происходит каждые 378 дней.
Суперлуние
В августе произойдет сразу два суперлуния – 1 и 31 числа, но самую большую и полную Луну 2023 года, которую называют "голубая суперлуна" жители нашей планеты увидят 31 августа.
Суперлуние можно увидеть в новолуние или полнолуние, в момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты. В августе будет сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко.
Луна в Суперлуние будет казаться больше и ярче, чем когда она находится на самом отдаленном расстоянии от Земли.
Материал подготовлен на основе открытых источников