https://sputnik-georgia.ru/20230727/superlunie-zvezdopad-protivostoyanie-chem-poraduet-nebo-v-avguste-2023-280440612.html

Суперлуние, звездопад, противостояние: чем порадует небо в августе 2023?

Суперлуние, звездопад, противостояние: чем порадует небо в августе 2023?

Август порадует жителей Земли яркими астрономическими событиями – любители астрономии на августовском небе увидят звездопад, противостояние и суперлуния 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T21:48+0400

2023-07-27T21:48+0400

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справки

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда можно увидеть в августе 2023 года звездопад, противостояние и суперлуния, чтобы не пропустить главные астрономические явления последнего месяца лета. Звездопад Персеиды Традиционный августовский звездопад Персеиды – самый популярный метеорный поток, будет радовать любителей-астрономов практически весь август. На пике активности с 10 по 13 августа звездопад Персеиды подарит до 100 метеоров в час. Яркий метеорный поток в ясную погоду смогут увидеть жители всего Северного полушария. Быстрые и яркие метеоры Персеид лучше всего можно увидеть в небе вдали от городской засветки. Звездопад Персеиды породила комета Свифта-Туттля, которая приближается к Земле примерно один раз в 135 лет. В последний раз комета максимально приблизилась к нашей планете в 1992-м. Противостояние Сатурна Август 2023 года наилучшее время для наблюдения Сатурна – в течение последнего летнего месяца видимость планеты-гиганта возрастет с 6 до 8 часов. Сатурн достигнет противостояния с Солнцем 27 числа в 13:00 (тбс) и всю ночь будет прекрасно виден. В момент противостояния центры небесных тел попадают на одну прямую, при этом Земля находится между Солнцем и планетой-гигантом. Сатурн во время противостояния находится на минимальном расстоянии от Земли. Противостояние Сатурна, то есть максимальное сближение с нашей планетой, происходит каждые 378 дней. Суперлуние В августе произойдет сразу два суперлуния – 1 и 31 числа, но самую большую и полную Луну 2023 года, которую называют "голубая суперлуна" жители нашей планеты увидят 31 августа. Суперлуние можно увидеть в новолуние или полнолуние, в момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты. В августе будет сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко. Луна в Суперлуние будет казаться больше и ярче, чем когда она находится на самом отдаленном расстоянии от Земли. Материал подготовлен на основе открытых источников

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