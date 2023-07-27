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Водитель грузовика погиб из-за обрушения моста на западе Грузии
Водитель грузовика погиб из-за обрушения моста на западе Грузии
Трайлер перевозил песок и проехал по мосту, который не выдержал тяжести машины 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T23:29+0400
2023-07-27T23:29+0400
2023-07-28T00:37+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Трайлер упал в реку после обрушения моста на дороге Накиани-Чхорцху у села Гарахи, водитель скончался на месте, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, трайлер перевозил песок и проехал по мосту, который не выдержал тяжести машины. Факт изучает полиция, которой предстоит установить детали гибели водителя и соответствие правилам пользования мостом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп
Водитель грузовика погиб из-за обрушения моста на западе Грузии
23:29 27.07.2023 (обновлено: 00:37 28.07.2023)
Трайлер перевозил песок и проехал по мосту, который не выдержал тяжести машины
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Трайлер упал в реку после обрушения моста на дороге Накиани-Чхорцху у села Гарахи, водитель скончался на месте, сообщил телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, трайлер перевозил песок и проехал по мосту, который не выдержал тяжести машины.
Факт изучает полиция, которой предстоит установить детали гибели водителя и соответствие правилам пользования мостом.