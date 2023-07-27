https://sputnik-georgia.ru/20230727/voditel-gruzovika-pogib-iz-za-obrusheniya-mosta-na-zapade-gruzii-280446576.html

Водитель грузовика погиб из-за обрушения моста на западе Грузии

Водитель грузовика погиб из-за обрушения моста на западе Грузии

Трайлер перевозил песок и проехал по мосту, который не выдержал тяжести машины 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Трайлер упал в реку после обрушения моста на дороге Накиани-Чхорцху у села Гарахи, водитель скончался на месте, сообщил телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, трайлер перевозил песок и проехал по мосту, который не выдержал тяжести машины. Факт изучает полиция, которой предстоит установить детали гибели водителя и соответствие правилам пользования мостом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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