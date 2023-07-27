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ВОЗ: за месяц почти в половине стран мира не выявлено случаев COVID-19

ВОЗ: за месяц почти в половине стран мира не выявлено случаев COVID-19

На 23 июля 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 768 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей 27.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-27T20:17+0400

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2023-07-27T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Только в 122 странах и территориях из 234, то есть 52% были зарегистрированы случаи COVID-19 с 26 июня по 23 июля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на еженедельную эпидемиологическую сводку ВОЗ.Отмечается, что число инфицированных неуклонно снижается с середины 2022 года.По данным организации, во всем мире за последние 28 дней (с 26 июня по 23 июля 2023 года) было зарегистрировано 868 000 новых случаев заболевания COVID-19 и 3 700 смертей."В то время как пять регионов ВОЗ сообщили об уменьшении числа как случаев, так и смертей, Западно-Тихоокеанский регион сообщил об увеличении числа как случаев, так и смертей", – уточняет ВОЗ.По состоянию на 23 июля 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 768 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире