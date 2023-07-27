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Землетрясение произошло в Грузии вблизи Боржоми
Землетрясение произошло в Грузии вблизи Боржоми
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 16:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 14 километров 27.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-27T16:58+0400
2023-07-27T16:58+0400
2023-07-27T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 12 километрах от города Боржоми, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 16:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 14 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, боржоми, землетрясения в грузии
происшествия, грузия, новости, боржоми, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло в Грузии вблизи Боржоми
16:58 27.07.2023 (обновлено: 17:34 27.07.2023)
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 16:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 14 километров
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 12 километрах от города Боржоми, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 16:38 по тбилисскому времени, находился на глубине 14 километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.