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Акция протеста в Батуми у лайнера с россиянами на борту – видео

Акция протеста в Батуми у лайнера с россиянами на борту – видео

Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Смотрите в... 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T10:01+0400

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Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.

батуми

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