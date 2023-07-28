https://sputnik-georgia.ru/20230728/aktsiya-protesta-v-batumi-u-laynera-s-rossiyanami-na-bortu---video-280461263.html
Акция протеста в Батуми у лайнера с россиянами на борту – видео
Акция протеста в Батуми у лайнера с россиянами на борту – видео
Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Смотрите в... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T10:01+0400
2023-07-28T10:01+0400
2023-07-28T10:05+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
акции протеста
батуми
грузия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1c/280460956_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5783e5bbda5bb040741450fb6cb45cea.jpg
Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1c/280460956_70:0:1030:720_1920x0_80_0_0_d2e3ed116e3bdac9e75a84ea130b9161.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, батуми, грузия, россия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, батуми, грузия, россия, видео
Акция протеста в Батуми у лайнера с россиянами на борту – видео
10:01 28.07.2023 (обновлено: 10:05 28.07.2023)
Грузинская оппозиция и ее сторонники устроили акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция
Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.
В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.