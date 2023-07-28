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Европейский тур: группа "Мгзавреби" анонсирует концерты в Польше и Чехии

Европейский тур: группа "Мгзавреби" анонсирует концерты в Польше и Чехии

Музыканты представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T11:01+0400

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2023-07-28T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Популярная грузинская группа "Мгзавреби" анонсировала концерты в разных городах Европы осенью 2023 года. На официальном сайте группы опубликован список городов, где планируются выступления: два концерта пройдут в Польше – 11 октября в городе Познань, а 13 октября – в Варшаве. Далее следует концерт 15 октября в Праге (Чехия) и 20 октября в Лимассоле (Кипр). На концертах "Мгзавреби" представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства, которые особенно дороги участникам группы. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, культура, тбилиси, грузия, чехия, польша, концерт, гастроли, группа "мгзавреби", кипр