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Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку
ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T22:45+0400
2023-07-28T22:45+0400
2023-07-28T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки.Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года – первые три месяца на $47,5 млрд в месяц, далее – на $95 млрд в месяц.По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил тогда, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, сша, федеральная резервная система
новости, экономика, сша, федеральная резервная система
Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку
22:45 28.07.2023 (обновлено: 23:02 28.07.2023)
ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки.
"При определении степени дополнительного ужесточения политики... комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", – говорится в сообщении.
Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года – первые три месяца на $47,5 млрд в месяц, далее – на $95 млрд в месяц.
По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил тогда, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.