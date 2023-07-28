https://sputnik-georgia.ru/20230728/federalnaya--rezervnaya-sistema-ssha-povysila-bazovuyu-protsentnuyu-stavku--280500210.html

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку

ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T22:45+0400

2023-07-28T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки.Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года – первые три месяца на $47,5 млрд в месяц, далее – на $95 млрд в месяц.По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил тогда, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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