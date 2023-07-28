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Глава ООН заявил о намерении восстановить зерновую сделку
Глава ООН заявил о намерении восстановить зерновую сделку
Гутерриш призвал все стороны "оставаться прагматичными" 28.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация поддерживает контакты с Россией, Турцией и Украиной по вопросу возобновления черноморской инициативы.Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против продления зерновой сделки, предполагающей вывоз зерна из украинских портов. Поскольку условия черноморской инициативы в отношении российской стороны не выполнялись, Москва свернула морской гуманитарный коридор в Черном море.Минобороны РФ сообщило, что все суда, следующие в украинские порты с полуночи 20 июля будут рассматриваться, как потенциальные перевозчики военных грузов.На вопрос журналистов, возможно ли продление зерновой сделки без участия России, Гутерриш призвал "оставаться прагматичными", подчеркнув важность Москвы для черноморской инициативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, москва, турция, украина, антониу гутерриш, оон, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, москва, турция, украина, антониу гутерриш, оон, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины

Глава ООН заявил о намерении восстановить зерновую сделку

12:33 28.07.2023 (обновлено: 12:41 28.07.2023)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Гутерриш призвал все стороны "оставаться прагматичными"
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация поддерживает контакты с Россией, Турцией и Украиной по вопросу возобновления черноморской инициативы.
Россия 17 июля уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против продления зерновой сделки, предполагающей вывоз зерна из украинских портов. Поскольку условия черноморской инициативы в отношении российской стороны не выполнялись, Москва свернула морской гуманитарный коридор в Черном море.
Минобороны РФ сообщило, что все суда, следующие в украинские порты с полуночи 20 июля будут рассматриваться, как потенциальные перевозчики военных грузов.

"Мы продолжим свои контакты со всеми сторонами – Турцией, Украиной, Россией и другими соответствующими странами с точки зрения глобальных рынков, чтобы восстановить черноморскую инициативу", – цитирует его РИА Новости.

На вопрос журналистов, возможно ли продление зерновой сделки без участия России, Гутерриш призвал "оставаться прагматичными", подчеркнув важность Москвы для черноморской инициативы.
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