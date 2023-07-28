https://sputnik-georgia.ru/20230728/gruziya-i-kanada-prodolzhayut-rabotu-po-zaklyucheniyu-investitsionnogo-soglasheniya-280481236.html

Грузия и Канада продолжают работу по заключению инвестиционного соглашения

Грузия и Канада продолжают работу по заключению инвестиционного соглашения

Положения проекта соглашения включают механизмы защиты инвестиций и инвесторов, в случае возникновения споров между сторонами, и пути их решения 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T15:35+0400

2023-07-28T15:35+0400

2023-07-28T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Грузия и Канада провели шестой раунд переговоров по проекту соглашения "О содействии и защите инвестиций" между странами (FIPA) в Оттаве, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Главным переговорщиком с грузинской стороны выступил замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе. Также от Грузии участвовали представители министерств экономики, юстиции, иностранных дел и финансов. По словам Арвеладзе, инвестиционное соглашение будет стимулировать предпринимательские инициативы и свободное движение частного капитала, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономического сотрудничества сторон и эффективному использованию экономических ресурсов. Как заявил замминистра, положения проекта соглашения включают механизмы защиты инвестиций и инвесторов, в случае возникновения споров между сторонами, пути их решения, что является важным условием развития инвестиционной деятельности между сторонами. Официальной Канаде нравятся реформы Грузии >>В рамках визита Арвеладзе также провел двустороннюю встречу с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел Канады Робертом Синклером. На встрече были обсуждены перспективы углубления сотрудничества между Грузией и Канадой в следующих сферах: торговля и инвестиции, энергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, транспорт, отношения Грузия-ЕС и другие. Внимание также было сосредоточено на развитии транспортно-логистической инфраструктуры Грузии, что позволит привлечь дополнительный грузопоток в т. н. Средний транспортный коридор. Канадское агентство готово финансировать крупные проекты в Грузии >>Большой интерес был также проявлен к стратегическому для энергетики Грузии проекту Черноморского подводного кабеля, который имеет важное значение для энергетической безопасности страны и соединит энергетическую сеть Грузии и Европейского Союза. Грузия и Канада установили дипотношения в июле 1992 года, между странами сформировались дружественные и партнерские отношения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, канада, экономика, геннадий арвеладзе, инвестиции