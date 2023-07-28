Лайнер с россиянами оказался под прицелом грузинской оппозиции - фото

Грузинская оппозиция и ее сторонники уже устроили 27 июля первую акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. 31 июля лайнер снова должен посетить батумский порт. Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Это не устраивает оппозицию Грузии, которая протестует в батумском порту.
Грузинская оппозиция и ее сторонники уже устроили 27 июля первую акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. 31 июля лайнер снова должен посетить батумский порт.
Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Круизный лайнер уже покинул порт Батуми. Он снова зайдет в батумский порт 31 июля в рамках "Звездного круиза", так как на его борту будут находиться звезды российской эстрады, выступающие перед пассажирами.
Круизный лайнер уже покинул порт Батуми. Он снова зайдет в батумский порт 31 июля в рамках "Звездного круиза", так как на его борту будут находиться звезды российской эстрады, выступающие перед пассажирами.
Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.
В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.