Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Прямая трансляция: в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия - Африка
https://sputnik-georgia.ru/20230728/layner-s-rossiyanami-okazalsya-pod-pritselom-gruzinskoy-oppozitsii---foto-280485865.html
Лайнер с россиянами оказался под прицелом грузинской оппозиции - фото
Лайнер с россиянами оказался под прицелом грузинской оппозиции - фото
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Это не... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T17:13+0400
2023-07-28T18:41+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
акции
акции протеста
батуми
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1c/280471160_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_72b25480b5fccb2ad22692859f0e8de4.jpg
Грузинская оппозиция и ее сторонники уже устроили 27 июля первую акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. 31 июля лайнер снова должен посетить батумский порт. Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1c/280471160_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_755dcca12c9a1cfd384078ad392e3cee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции, акции протеста, батуми, россия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции, акции протеста, батуми, россия, фото

Лайнер с россиянами оказался под прицелом грузинской оппозиции - фото

17:13 28.07.2023 (обновлено: 18:41 28.07.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Это не устраивает оппозицию Грузии, которая протестует в батумском порту.
Грузинская оппозиция и ее сторонники уже устроили 27 июля первую акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. 31 июля лайнер снова должен посетить батумский порт.
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько сотен протестующих собрались в батумском порту на акции протеста.

Несколько сотен протестующих собрались в батумском порту на акции протеста. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько сотен протестующих собрались в батумском порту на акции протеста.

© photo: Sputnik / Stringer

Они требовали, чтобы круизный лайнер не заходил в батумский порт.

Они требовали, чтобы круизный лайнер не заходил в батумский порт. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Они требовали, чтобы круизный лайнер не заходил в батумский порт.

© photo: Sputnik / Stringer

На борту круизного лайнера находится много россиян.

На борту круизного лайнера находится много россиян. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На борту круизного лайнера находится много россиян.

© photo: Sputnik / Stringer

Из-за акции протеста с утра 27 июля в батумском порту вдоль причала были выставлены усиленные наряды полиции.

Из-за акции протеста с утра 27 июля в батумском порту вдоль причала были выставлены усиленные наряды полиции. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Из-за акции протеста с утра 27 июля в батумском порту вдоль причала были выставлены усиленные наряды полиции.

© photo: Sputnik / Stringer

Серьезных инцидентов удалось избежать, хоть протестующие пытались прорвать полицейский кордон.

Серьезных инцидентов удалось избежать, хоть протестующие пытались прорвать полицейский кордон. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Серьезных инцидентов удалось избежать, хоть протестующие пытались прорвать полицейский кордон.

© photo: Sputnik / Stringer

На акцию протеста ее участники принесли множество плакатов, лозунгов, а также фотографии с изображениями жертв вооруженных конфликтов на территории Грузии.

На акцию протеста ее участники принесли множество плакатов, лозунгов, а также фотографии с изображениями жертв вооруженных конфликтов на территории Грузии. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На акцию протеста ее участники принесли множество плакатов, лозунгов, а также фотографии с изображениями жертв вооруженных конфликтов на территории Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.

Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.

© photo: Sputnik / Stringer

Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.

Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. &quot;Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут&quot;, – говорилось в сообщении ведомства. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.

© photo: Sputnik / Stringer

Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International. Против нее санкции не действуют.

Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International. Против нее санкции не действуют. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International. Против нее санкции не действуют.

© photo: Sputnik / Stringer

Сам лайнер принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Сам лайнер принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сам лайнер принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах.

© photo: Sputnik / Stringer

На это круизное судно не распространяются международные санкции.

На это круизное судно не распространяются международные санкции. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

На это круизное судно не распространяются международные санкции.

© photo: Sputnik / Stringer

Круизный лайнер уже покинул порт Батуми. Он снова зайдет в батумский порт 31 июля в рамках "Звездного круиза", так как на его борту будут находиться звезды российской эстрады, выступающие перед пассажирами.

Круизный лайнер уже покинул порт Батуми. Он снова зайдет в батумский порт 31 июля в рамках &quot;Звездного круиза&quot;, так как на его борту будут находиться звезды российской эстрады, выступающие перед пассажирами. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Круизный лайнер уже покинул порт Батуми. Он снова зайдет в батумский порт 31 июля в рамках "Звездного круиза", так как на его борту будут находиться звезды российской эстрады, выступающие перед пассажирами.

Особо активные митингующие один раз попытались прорвать оцепление полицейских, но ситуация осталась под контролем. В целом обошлось без эксцессов. В ночь на пятницу лайнер покинул батумский порт.
Круизный лайнер Astoria Grande, который соединяет Сочи с Турцией, с июля будет регулярно заходить в черноморский курортный город Грузии Батуми. Для пассажиров лайнера визы в Грузию не требуются.
В связи с этим Агентство морского транспорта Грузии заявило, что проверяет все корабли и их владельцев на вопрос обхода санкций в отношении РФ. "Находящиеся под санкциями суда и судовладельцы в Грузию не попадут", – говорилось в сообщении ведомства.
Судно Astoria Grande плавает под флагом Палау, его обслуживает круизная компания Турции Miray Cruises International, а принадлежит оно компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах. На судно не распространяются международные санкции.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0