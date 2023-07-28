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Минздрав - турецкие лекарства в Грузии не подорожают
Минздрав - турецкие лекарства в Грузии не подорожают
Грузинские компании смогут покупать и импортировать лекарства из Турции по более низкой цене, заявили в Минздраве 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T16:06+0400
2023-07-28T16:06+0400
2023-07-28T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Решение о пересмотре фиксированного курса евро/лиры на лекарства в Турции не повлияет на стоимость ввозимых в Грузию турецких лекарств, сообщает Минздрав Грузии. Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. По данным министерства, после открытия турецкого фармацевтического рынка, цены на лекарства снизились на 70-80%. С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны. Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов. Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, турция, министерство здравоохранения грузии
Минздрав - турецкие лекарства в Грузии не подорожают
16:06 28.07.2023 (обновлено: 16:44 28.07.2023)
Грузинские компании смогут покупать и импортировать лекарства из Турции по более низкой цене, заявили в Минздраве
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Решение о пересмотре фиксированного курса евро/лиры на лекарства в Турции не повлияет на стоимость ввозимых в Грузию турецких лекарств, сообщает Минздрав Грузии.
Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. По данным министерства, после открытия турецкого фармацевтического рынка, цены на лекарства снизились на 70-80%.
"Для информирования общественности поясняем, что обменный курс лари по отношению к турецкой лире укрепился на 46% с 2023 года. Соответственно, на фоне укрепления лари подорожавшие в Турции лекарства не повлияют на стоимость лекарств в Грузии, а грузинские компании смогут покупать и импортировать лекарства из Турции по более низкой цене", - говорится в сообщении.
С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) стандарты обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.
Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.
Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.