https://sputnik-georgia.ru/20230728/narodnye-primety-na-finogeev-den-2023-chto-nelzya-delat-29-iyulya-280495159.html

Народные приметы на Финогеев день 2023: что нельзя делать 29 июля?

Народные приметы на Финогеев день 2023: что нельзя делать 29 июля?

Православная церковь 29 июля поминает священномученика Афиногена и его учеников, пострадавших в III веке за веру в городе Севастии 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T21:01+0400

2023-07-28T21:01+0400

2023-07-28T21:01+0400

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Праздник в народе называют Финогеев день, с ним связано множество примет и, конечно же, запретов. Что нельзя делать в Финогеев день - о народных приметах и запретах 29 июля, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, нельзя в Финогеев день делать работу по хозяйству - рубить дрова или убирать дом, можно привлечь на семью неприятности и болезни. Также нельзя 29 июля охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды. В то же время нельзя в Финогеев день сидеть без дела, поэтому люди работали 29 июля целый день в поле. По народным приметам нельзя в Финогеев день использовать колосья с большим количеством зерен для переработки – счастье может отвернуться. Также нельзя 29 июля скашивать поле полностью, не оставив хотя бы пару колосьев – это плохая примета, урожая в следующем году не будет. Нельзя в Финогеев день ходить в лес – по народным приметам, 29 июля там бродят леший и кикиморы, которые могут заманить в чащу, откуда выбраться будет сложно. В Финогеев нельзя злиться и кричать, а также грустить и плакать – по приметам, можно весь год провести в склоках и одиночестве. Народные приметы В ближайшие дни будет пасмурно, если 29 июля с утра идет дождь, а если в небе парят коршуны – это явная примета, что ожидается засуха. По народным приметам, дождливую погоду предвещает желтый оттенок облаков на закате и блестящие листья конского каштана. Теплый день, по приметам, предвещает своевременный сбор урожая, а крупные грибы - частые туманы. По народным приметам, дождь в Финогеев день предсказывают громовые звуки с неба в ясный вечер и морковная ботва, склонившаяся к земле, а если роса 29 июля держится в траве до обеда – это явная примета, что погода ожидается жаркая. Материал подготовлен на основе открытых источников

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