https://sputnik-georgia.ru/20230728/natsbank-i-evropeyskiy-investitsionnyy-bank-prodolzhayut-sotrudnichestvo-280491713.html
Нацбанк Грузии и Европейский инвестиционный банк продолжают сотрудничество
Нацбанк Грузии и Европейский инвестиционный банк продолжают сотрудничество
Проект Нацбанка и ЕИБ предусматривает разработку климатических сценариев для Грузии, оценку уязвимости коммерческих банков по этим сценариям и проведение... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T19:22+0400
2023-07-28T19:22+0400
2023-07-28T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Монетарная политика, макроэкономические тенденции и совместные проекты обсудила исполняющая обязанности вице-президента Нацбанка Натия Турнава с представителем Европейского инвестиционного банка (EIB) Мачие Чура. Особое внимание Турнава и глава регионального представительства EIB уделили проекту разработки основы для анализа сценариев финансового климата. Проект предусматривает разработку климатических сценариев для Грузии, оценку уязвимости коммерческих банков по этим сценариям и проведение климатического стресс-тестирования. Европейский инвестиционный банк сотрудничает с Грузией с 2007 года. На сегодняшний день он предоставил местной экономике около 1,85 млрд евро. Среди проектов, финансируемых банком: инфраструктурные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса и "зеленая экономика".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, европейский инвестиционный банк, национальный банк грузии, натия турнава
грузия, новости, экономика, европейский инвестиционный банк, национальный банк грузии, натия турнава
Нацбанк Грузии и Европейский инвестиционный банк продолжают сотрудничество
19:22 28.07.2023 (обновлено: 19:26 28.07.2023)
Проект Нацбанка и ЕИБ предусматривает разработку климатических сценариев для Грузии, оценку уязвимости коммерческих банков по этим сценариям и проведение климатического стресс-тестирования
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Монетарная политика, макроэкономические тенденции и совместные проекты обсудила исполняющая обязанности вице-президента Нацбанка Натия Турнава с представителем Европейского инвестиционного банка (EIB) Мачие Чура.
Особое внимание Турнава и глава регионального представительства EIB уделили проекту разработки основы для анализа сценариев финансового климата.
Проект предусматривает разработку климатических сценариев для Грузии, оценку уязвимости коммерческих банков по этим сценариям и проведение климатического стресс-тестирования.
"Проект стартовал в прошлом году, и мы ожидаем первые результаты к концу этого года. Соглашение о сотрудничестве с EIB включает в себя вышеупомянутый проект и другие вопросы сотрудничества в направлении "озеленения" финансовой системы Грузии. Я надеюсь, что тесное сотрудничество с EIB продолжится и в будущем", - сказала Турнава.
Европейский инвестиционный банк сотрудничает с Грузией с 2007 года. На сегодняшний день он предоставил местной экономике около 1,85 млрд евро. Среди проектов, финансируемых банком: инфраструктурные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса и "зеленая экономика".