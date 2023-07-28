https://sputnik-georgia.ru/20230728/natsbank-i-evropeyskiy-investitsionnyy-bank-prodolzhayut-sotrudnichestvo-280491713.html

Нацбанк Грузии и Европейский инвестиционный банк продолжают сотрудничество

Нацбанк Грузии и Европейский инвестиционный банк продолжают сотрудничество

Проект Нацбанка и ЕИБ предусматривает разработку климатических сценариев для Грузии, оценку уязвимости коммерческих банков по этим сценариям и проведение... 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T19:22+0400

2023-07-28T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Монетарная политика, макроэкономические тенденции и совместные проекты обсудила исполняющая обязанности вице-президента Нацбанка Натия Турнава с представителем Европейского инвестиционного банка (EIB) Мачие Чура. Особое внимание Турнава и глава регионального представительства EIB уделили проекту разработки основы для анализа сценариев финансового климата. Проект предусматривает разработку климатических сценариев для Грузии, оценку уязвимости коммерческих банков по этим сценариям и проведение климатического стресс-тестирования. Европейский инвестиционный банк сотрудничает с Грузией с 2007 года. На сегодняшний день он предоставил местной экономике около 1,85 млрд евро. Среди проектов, финансируемых банком: инфраструктурные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса и "зеленая экономика".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, европейский инвестиционный банк, национальный банк грузии, натия турнава