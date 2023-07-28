https://sputnik-georgia.ru/20230728/ocherednoy-primer-predatelstva--kobakhidze-o-dannykh-iz-ssha-po-saakashvili-280462506.html

Очередной пример предательства – Кобахидзе о данных из США по Саакашвили

Очередной пример предательства – Кобахидзе о данных из США по Саакашвили

Глава правящей партии осудил действия "Нацдвижения" 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T10:41+0400

2023-07-28T10:41+0400

2023-07-28T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Обнародованные в США данные показали, что крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, платила деньги за введение санкций против страны - это очередной пример люстрации и предательства, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. На прошлой неделе департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. В декларациях этих компаний приведены в том числе заказные статьи, которые публиковались в западных СМИ. Второе, на чем заострил внимание Кобахидзе — это резолюции, принятые Европарламентом в поддержку Саакашвили. "Мы всегда говорили, что эти резолюции несправедливы. Помимо того, что эти резолюции были несправедливыми, оказалось, что за всем этим, кроме всего прочего, стояли еще и деньги", - заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Европарламент в середине февраля 2023 года принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Информацию о лоббистской деятельности общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования неправительственных организаций. Против законопроектах выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран партнеров Грузии. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. "Беспомощная попытка" – Кобахидзе о заявлении экс-послов США в Грузии по Саакашвили>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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