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Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду
Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду
Студенты различных грузинских вузов примут участие в соревнованиях по дзюдо, водному поло, прыжкам в воду и плаванию 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии вместе с членами делегации принял участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. Церемония прошла на стадионе Sport Park Stadium. Грузия представлена на играх 40 спортсменами. Студенты различных грузинских вузов примут участие в соревнованиях по дзюдо, водному поло, прыжкам в воду и плаванию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду
23:14 28.07.2023 (обновлено: 23:16 28.07.2023)
Студенты различных грузинских вузов примут участие в соревнованиях по дзюдо, водному поло, прыжкам в воду и плаванию
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии вместе с членами делегации принял участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду.
Церемония прошла на стадионе Sport Park Stadium.
Грузия представлена на играх 40 спортсменами.
Студенты различных грузинских вузов примут участие в соревнованиях по дзюдо, водному поло, прыжкам в воду и плаванию.