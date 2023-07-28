https://sputnik-georgia.ru/20230728/premer-gruzii-prisutstvoval-na-otkrytii-xxxi-universiady-v-chendu-280501320.html

Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду

Премьер Грузии присутствовал на открытии XXXI Универсиады в Чэнду

Студенты различных грузинских вузов примут участие в соревнованиях по дзюдо, водному поло, прыжкам в воду и плаванию 28.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии вместе с членами делегации принял участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. Церемония прошла на стадионе Sport Park Stadium. Грузия представлена на играх 40 спортсменами. Студенты различных грузинских вузов примут участие в соревнованиях по дзюдо, водному поло, прыжкам в воду и плаванию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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