https://sputnik-georgia.ru/20230728/prezident-gruzii-pomilovala-11-osuzhdennykh-280476183.html

Президент Грузии помиловала 11 осужденных

Президент Грузии помиловала 11 осужденных

Десять осужденных покинут тюрьмы уже сегодня 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T14:04+0400

2023-07-28T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства. Как отмечено в сообщении, десять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, и сегодня они уже покинут пенитенциарное учреждение. Еще одному осужденному сокращен оставшийся срок отбывания наказания, отмечено в сообщении администрации президента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , политика, помилование