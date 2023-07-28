https://sputnik-georgia.ru/20230728/prezident-gruzii-pomilovala-11-osuzhdennykh-280476183.html
Президент Грузии помиловала 11 осужденных
Президент Грузии помиловала 11 осужденных
Десять осужденных покинут тюрьмы уже сегодня 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T14:04+0400
2023-07-28T14:04+0400
2023-07-28T14:10+0400
грузия
новости
тбилиси
саломе зурабишвили
политика
помилование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267540057_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ff1e3779da3a6484bc10587318fcdb2.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства. Как отмечено в сообщении, десять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, и сегодня они уже покинут пенитенциарное учреждение. Еще одному осужденному сокращен оставшийся срок отбывания наказания, отмечено в сообщении администрации президента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267540057_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_d84c077c9261cb145316e341cd9c0f58.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , политика, помилование
грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , политика, помилование
Президент Грузии помиловала 11 осужденных
14:04 28.07.2023 (обновлено: 14:10 28.07.2023)
Десять осужденных покинут тюрьмы уже сегодня
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.
Как отмечено в сообщении
, десять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, и сегодня они уже покинут пенитенциарное учреждение.
Еще одному осужденному сокращен оставшийся срок отбывания наказания, отмечено в сообщении администрации президента.