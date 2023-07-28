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Президент Грузии помиловала 11 осужденных
Президент Грузии помиловала 11 осужденных
Десять осужденных покинут тюрьмы уже сегодня 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T14:04+0400
2023-07-28T14:10+0400
грузия
новости
тбилиси
саломе зурабишвили
политика
помилование
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства. Как отмечено в сообщении, десять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, и сегодня они уже покинут пенитенциарное учреждение. Еще одному осужденному сокращен оставшийся срок отбывания наказания, отмечено в сообщении администрации президента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , политика, помилование
грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , политика, помилование

Президент Грузии помиловала 11 осужденных

14:04 28.07.2023 (обновлено: 14:10 28.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerМитинг за евроинтеграцию в столице Грузии с участием Саломе Зурабишвили
Митинг за евроинтеграцию в столице Грузии с участием Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Десять осужденных покинут тюрьмы уже сегодня
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации главы грузинского государства.
Как отмечено в сообщении, десять осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, и сегодня они уже покинут пенитенциарное учреждение.
Еще одному осужденному сокращен оставшийся срок отбывания наказания, отмечено в сообщении администрации президента.
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