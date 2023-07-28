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Прогноз синоптиков - дожди в Грузии продлятся до 1 августа
Прогноз синоптиков - дожди в Грузии продлятся до 1 августа
По данным синоптиков, местами на востоке Грузии возможны град и сильный ветер 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T23:41+0400
2023-07-28T23:41+0400
2023-07-28T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Восточной Грузии и Тбилиси по прогнозам синоптиков дожди продлятся до 1 августа, на западе распогодится 30 июля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В Западной Грузии 29 июля с утра ожидается дождь, после чего до 1 августа продержится сухая погода. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до +26, +31 градуса. По данным синоптиков, местами на востоке Грузии возможны град и сильный ветер. В Восточной Грузии с завтрашнего дня дожди будут только в некоторых районах. Температура воздуха будет в пределах +32, +37 градусов, а 29-31 июля понизится на 3-4 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, тбилиси
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, тбилиси
Прогноз синоптиков - дожди в Грузии продлятся до 1 августа
По данным синоптиков, местами на востоке Грузии возможны град и сильный ветер
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Восточной Грузии и Тбилиси по прогнозам синоптиков дожди продлятся до 1 августа, на западе распогодится 30 июля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В Западной Грузии 29 июля с утра ожидается дождь, после чего до 1 августа продержится сухая погода. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до +26, +31 градуса.
По данным синоптиков, местами на востоке Грузии возможны град и сильный ветер.
В Восточной Грузии с завтрашнего дня дожди будут только в некоторых районах. Температура воздуха будет в пределах +32, +37 градусов, а 29-31 июля понизится на 3-4 градуса.