https://sputnik-georgia.ru/20230728/prokuratura-raskrylo-delo-15-letney-davnosti-ot-ubiystve-byvshego-voennogo-280489701.html
Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного
Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного
По версии следствия 2008 года, грузинский военный был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T18:36+0400
2023-07-28T18:36+0400
2023-07-28T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. По делу об убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году за его незаконное задержание, умышленное убийство и превышение служебных полномочий задержаны восемь человек и двое объявлены в розыск, говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии. Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая. Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие.В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. Прокуратура Грузии отчиталась по громкому делу 12-летней давности >>В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра. Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути – Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие. На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений. Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета. Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа, утверждает следствие. Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге - выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом. Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела. Следствие по делу продолжается по статьям "умышленное убийство группой лиц лица в беспомощном состоянии", "незаконное задержание" и "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, еспч, совет европы, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, батуми, еспч, совет европы, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного
18:36 28.07.2023 (обновлено: 18:49 28.07.2023)
По версии следствия 2008 года, грузинский военный был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. По делу об убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году за его незаконное задержание, умышленное убийство и превышение служебных полномочий задержаны восемь человек и двое объявлены в розыск, говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии.
Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая.
По версии следствия 2008 года, Шавадзе был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое расследование по делу под надзором комитета министров Совета Европы.
Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами.
Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие.
В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов.
В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра. Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути – Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие.
На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений.
Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета.
Для придания убийству законного характера, в ДКБ были составлены поддельные протоколы задержания и ареста, в которых было указано, что у Шавадзе были обнаружены наркотики, однако их, согласно новому расследованию, подбросили сами сотрудники полиции.
Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа, утверждает следствие.
Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге - выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом.
Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела.
Следствие по делу продолжается по статьям "умышленное убийство группой лиц лица в беспомощном состоянии", "незаконное задержание" и "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия.