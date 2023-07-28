https://sputnik-georgia.ru/20230728/prokuratura-raskrylo-delo-15-letney-davnosti-ot-ubiystve-byvshego-voennogo-280489701.html

Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного

Прокуратура раскрыла дело 15-летней давности об убийстве бывшего военного

По версии следствия 2008 года, грузинский военный был убит при попытке побега, однако ЕСПЧ не признал эту версию убедительной и обязал провести новое... 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T18:36+0400

2023-07-28T18:36+0400

2023-07-28T18:49+0400

грузия

новости

происшествия

батуми

еспч

совет европы

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_53fce3dc600877f00ebe4ddd697f1bd3.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. По делу об убийстве военного Роина Шавадзе в 2008 году за его незаконное задержание, умышленное убийство и превышение служебных полномочий задержаны восемь человек и двое объявлены в розыск, говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии. Основанием для расследования стало решение Европейского суда по правам человека от 19 ноября 2020 года "Шавадзе против Грузии", которое установило, что в отношении Шавадзе было нарушено гарантированное Европейской конвенцией по правам человека право на жизнь – как с точки зрения процедурных вопросов, так и в отношении самого случая. Новое расследование установило, что 15 августа 2008 года глава аджарского управления Департамента конституционной безопасности (ДКБ) получил задание изучить вопрос Шавадзе на основании имеющейся информации о его сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Уже 16 августа глава управления вместе с двумя сотрудниками явился в военную часть Батуми, где служил Шавадзе и в присутствии командира бригады нанес Шавадзе словесное оскорбление и грозил расправой в назидание другим, утверждает следствие.В тот же день, по версии расследования, сотрудники ДКБ и сотрудники спецназа напали на Шавадзе в кафе в Батуми на глазах у десятков людей и избили его прикладами автоматов. Прокуратура Грузии отчиталась по громкому делу 12-летней давности >>В результате у Шавадзе были сломаны левое плечо, ключица и ребра. Его в бессознательном состоянии положили на заднее сидение автомобиля и увезли в направлении дороги Кекути – Кобулети под руководством начальника главного управления спецназа с целью убийства, утверждает следствие. На границе между Аджарской АР и Гурией Шавадзе вытащили из машины, поставили неподалеку от деревьев у проезжей части и расстреляли из автоматов. Всего на теле Шавадзе впоследствии было обнаружено 40 огнестрельных ранений. Помимо повреждений от избиения и огнестрельных ранений, на теле Шавадзе эксперты обнаружили ожоги от сигарет и дула пистолета. Также по поддельным протоколам Шавадзе якобы сбежал из машины во время этапирования и даже стрелял в сотрудников спецназа, утверждает следствие. Для придания правдоподобности этой версии спецназовцы создали на месте обстановку, которая подтвердила бы версию о побеге - выстрелили из пистолета по своей машине и положили пистолет рядом с телом. Новое расследование подтвердило подделку обстоятельств дела и даже установило, что по факту якобы сотрудничества Шавадзе с иностранными спецслужбами не существовало никакого дела. Следствие по делу продолжается по статьям "умышленное убийство группой лиц лица в беспомощном состоянии", "незаконное задержание" и "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, батуми, еспч, совет европы, генеральная прокуратура грузии