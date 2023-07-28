https://sputnik-georgia.ru/20230728/pryamaya-translyatsiya-v-sankt-peterburge-prokhodit-vtoroy-den-sammita-rossiya---afrika-280475029.html
Прямая трансляция: в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия - Африка
Прямая трансляция: в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия - Африка
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Смотрите прямой эфир, как проходит... 28.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-28T12:00+0400
2023-07-28T12:00+0400
2023-07-28T13:46+0400
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владимир путин
санкт-петербург
африка
в мире
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Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, санкт-петербург, африка, в мире, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, санкт-петербург, африка, в мире, видео
Прямая трансляция: в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия - Африка
12:00 28.07.2023 (обновлено: 13:46 28.07.2023)
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Смотрите прямой эфир, как проходит это крупное международное событие.
Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс.