https://sputnik-georgia.ru/20230728/pryamaya-translyatsiya-v-sankt-peterburge-prokhodit-vtoroy-den-sammita-rossiya---afrika-280475029.html

Прямая трансляция: в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия - Африка

Прямая трансляция: в Санкт-Петербурге проходит второй день саммита Россия - Африка

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка. Смотрите прямой эфир, как проходит... 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T12:00+0400

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Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, проходит под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс.

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