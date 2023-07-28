https://sputnik-georgia.ru/20230728/u-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii-poyavilsya-novyy-nezavisimyy-inspektor-280454098.html

У Высшего совета юстиции Грузии появился новый независимый инспектор

У Высшего совета юстиции Грузии появился новый независимый инспектор

Независимый инспектор назначается на должность Высшим советом юстиции на основе конкурса сроком на пять лет 28.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-28T07:32+0400

2023-07-28T07:32+0400

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высший совет юстиции грузии

зураб азнаурашвили

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. На должность независимого инспектора 11 голосами Высший совет юстиции Грузии утвердил Шоту Кадагидзе. Должность независимого инспектора стала вакантной после того, как бывший инспектор Зураб Азнаурашвили в июне этого года обратился в Совет с заявлением о его увольнении. Шота Кадагидзе был членом Высшего совета юстиции в 2017-2021 годах. Независимый инспектор назначается на должность Высшим советом юстиции на основе конкурса сроком на пять лет. Целью института независимого инспектора является возбуждение дисциплинарного производства в отношении судьи и проведение предварительной проверки/расследования дисциплинарного производства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, высший совет юстиции грузии, зураб азнаурашвили