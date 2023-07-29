https://sputnik-georgia.ru/20230729/po-ulitsam-detstva-aktrisy-anny-makagon-280523836.html

По улицам детства актрисы Анны Макагон

По улицам детства актрисы Анны Макагон

Корреспондент Sputnik встретилась с актрисой Анной Макагон, жизненный и творческий путь которой начался со столицы Грузии 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T16:16+0400

2023-07-29T16:16+0400

2023-07-29T18:27+0400

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Спустя 30 лет она вернулась в Тбилиси, чтобы сыграть на сцене уже в качестве известной актрисы и вновь пройтись по улицам родного города. А начиналось все с мечты маленькой Анны Макагон, написавшей главному Карлсону Советского Союза – Спартаку Мишулину – письмо с просьбой прилететь в Тбилиси. Актер действительно прилетел, но через два года, и вынес "приговор": "Актрисой быть, но похудеть". Мечты сбываются Анна Макагон родилась в Тбилиси 1 января в роддоме на улице Ленина, ныне – Костава. Роды у мамы будущей актрисы были очень тяжелыми, и принимавший их профессор Месхи обратился к ее супругу Альфреду со следующими словами: "Кому оставляем жизнь – матери или ребенку?" Последовал ответ: "И матери, и ребенку". В интервью Анна Макагон рассказывает историю своего рождения. "Тогда профессор попросил папу подписать бумагу о том, что он согласен на эксперимент, который впервые проведет доктор Месхи. Папа подписал, эксперимент удался, и я появилась на свет. В тот же вечер профессор вылетел в Ленинград и защитил диссертацию, основой которой стало мое рождение. Меня, новорожденную, носили по палатам и всем показывали. Конечно же, неслучайно я стала актрисой, хотя параллельно училась во II музыкальном училище им.З. Палиашвили по классу фортепьяно. Я также окончила факультет театра и кино грузинского театрального института им Ш. Руставели, но мне всегда по жизни бывает тесно, и как-то я взяла один чемодан и поехала в Москву показываться в театр. Папа сказал: "У меня единственная дочь, я ее отпускаю, главное, чтобы она была счастливая", – говорит Анна Макагон. Встреча с Карлсоном - Как вы познакомились с главным Карлсоном Советского Союза? - В пятом классе, будучи в Тбилиси, я написала письмо Карлсону – Спартаку Мишулину: "Дорогой Карлсон. Я мечтаю быть актрисой. Прилетай ко мне и помоги", и выслала ему свою фотографию, которая ему понравилась. Я до сих пор помню, как с фиолетовыми хризантемами шла к Мишулину. Встреча была очень теплой, я ему читала Вознесенского, Чехова, после чего он предложил приехать в Москву. Я с радостью вместе c родителями приехала в столицу, и 2 января в ресторане "Арагви" с Мишулиным обсуждали мою мечту стать актрисой. Папа спросил: "Спартак, у меня единственная дочь. Как ты считаешь, из нее может получиться актриса? Я готов ее отпустить в Москву". Мишулин ответил: "У нее есть все данные, но если она не похудеет, ничего не получится". Я была полной, откормленной на бабушкиных пирожках. Тогда на семейном совете мне предложили сесть на диету и начали помогать худеть. - И вам удалось пересилить себя? - Я полностью согласилась с решением. Меня повели в тбилисский институт питания к профессору Вайнбергу, который мне подобрал диету, и когда через полгода Мишулин меня увидел, то воскликнул: "Я сдаюсь". Я очень похудела и была счастлива. Уже позже на съемках документального фильма "Планета Макагон" Спартак Мишулин вспоминал: "Эту очаровательную девочку, а сейчас еще более очаровательную женщину, я знаю с ее детства. Это очень волевой, целеустремленный, в душе любящий большое искусство, человек". А испанская звезда кино и театра, друг Ален Делона Мануэль Гальяна скажет: "Женщина – театр". У теплого камина - Когда состоялся ваш дебют в Москве? Вы действительно с одним чемоданчиком приехали покорять российскую столицу? - Первый спектакль, который я сыграла на московской сцене Малого театра, будучи пока гостей из Тбилиси, – моноспектакль по пьесе У. Люса "Прелестница Амхерста" о жизни американской поэтессы Эмили Дикенсон. На спектакле присутствовал знаменитый Сергей Юрский, который после премьерного спектакля подошел ко мне и сказал: "Очень, очень нежная актриса". Забегая вперед, скажу: всю жизнь мне сопутствуют встречи с великими личностями: Параджанов, Высоцкий, Золотухин. Ирина Одоевцева, с благословения которой вышла моя первая книга стихов. Итак, я в Москве. Роман Виктюк был первым режиссером, который протянул мне руку, и я была принята в его студию. Позже я была занята в двух спектаклях у Марка Розовского в театре "У Никитских ворот". Большим другом и паpтнером по сцене был Андрей Болтнев, его очень не хватает по сей день. Со временем была принята в чтецкий отдел московской государственной филармоний, но мне, как всегда, тесно. - И когда уроженка Тбилиси открыла первый негосударственный театр "У камина" в Москве? - Двенадцатого января 1992 года. Меценатом "У камина" стал замечательный человек, бизнесмен Шамиль Надиров, с которым я познакомилась в Москве, но неожиданно оказалось, что и он родом из Тбилиси. К сожалению, Шамиль Муразович вскоре ушел из жизни. После поддержали белорусы, транснациональное объединение "Славянская бумага". И уже с подачи Мишулина мы отсняли новую серию телепередачи "Кабачок 13 стульев 15 лет спустя", где я сыграла Пани Марысю. Так складывается, что и сейчас я, под крышей своего театра, нaчала снимать новые серии "Кабачок 13 стульев", в которых заняты артисты созданного мною театра "У камина". "На сегодняшний день я автор 13 песен. Первыми гастролями нашего театра стали прошедшие с большим успехом спектакли в Мадриде. И кто бы мог подумать, что через 20 лет я вновь вернусь в Мадрид, который станет моим вторым домом. Я поставила три спектакля c испанскими актерами. Один из них – "Гости из прошлого" (русская классика на испанской сцене). Телевизионная версия этого спектакля получила премию телеканала "Арт" – "Серебряный меч". Впервые также поставила Бунина на испанской сцене, за спектакль "Дом Бунина" получила приз от представителя семьи Буниных. Было приятно услышать, что В. Пречисский назвал спектaкль уникальным. Поставила также "Аврору" – о детях гражданской войны, в котором я играю на испанском языке. Спектакль был удостоен премии международного фонда "Правопорядок-центp". Уже в Москве впервые на испанском языке я поставила по Шолохову "Тихий дон" - "История Аксиньи" с выпускниками моей театральной школы "Новые имена", – рассказывает Макагон. Норвегия, Дания, Венгрия, Египет – страны, в которых с большим успехом прошли гастроли театра, и визитной карточкой театра стала "Нора. Кукольный дом" Ибсена, спектакль, вошедший на Норвежском фестивале в Осло в тройку лучших спектаклей, а сама Анна Макагон была признана лучшей актрисой норвежского репертуара за роль Норы. Недавно Анна Макагон приехала в Тбилиси вместе с супругом, которого познакомила с родным городом. Здесь они представили отрывки из спектаклей своего театра. История их знакомства – это отдельная увлекательная история. Познакомились в 2005 году, когда Анна тщетно искала актера для спектакля "Супруга президента", но в самый последний момент, по совету знакомой, она встретилась с Бричкиным. "Дух Тбилиси, эта атмосфера неописуемой красоты, город все время рядом со мной, - признает Анна. - Город искусства, город теплоты человеческих отношений. Испытав судьбу на малость в городе, где все спешишь, здесь свою я встречу старость, если только разрешишь. Так складывается моя жизнь, что удается сочетать хозяйство, сохранить семью с удивительным мужем Ильей Бричкиным, который также актер, режиссер, мой партнер не только по жизни, но и на сцене.Познакомил нас спектакль "Супруга президента", за который мы получили премию издательства "Известия". Илья играл роль президента, и в день премьеры за фуршетом сделал мне предложение. Мы дополняем друг друга, гармония сопутствует мне по жизни".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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интервью, тбилиси, культура, новости