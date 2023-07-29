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Смерть беременной женщины в ДТП в Тбилиси: водитель задержан
Смерть беременной женщины в ДТП в Тбилиси: водитель задержан
Беременная женщина скончаласьь на месте, еще три человека получили травмы 29.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-29T20:20+0400
2023-07-29T20:20+0400
2023-07-29T20:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Полиция задержала водителя автомобиля, сбившего насмерть молодую беременную женщину в спальном районе Тбилиси, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии. ДТП произошло днем 29 июля. Сначала, по уточненной информации, водитель сбил группу людей у магазина: беременная женщина скончалась на месте, а еще три человека получили травмы. После водитель врезался в трубу газопровода. Представители газораспределительной компании в срочном порядке отключили в районе газ из-за угрозы взрыва. Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, тбилиси, происшествия, грузия, новости
дтп, тбилиси, происшествия, грузия, новости
Смерть беременной женщины в ДТП в Тбилиси: водитель задержан
20:20 29.07.2023 (обновлено: 20:37 29.07.2023)
Беременная женщина скончаласьь на месте, еще три человека получили травмы
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Полиция задержала водителя автомобиля, сбившего насмерть молодую беременную женщину в спальном районе Тбилиси, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии.
ДТП произошло днем 29 июля. Сначала, по уточненной информации, водитель сбил группу людей у магазина: беременная женщина скончалась на месте, а еще три человека получили травмы.
После водитель врезался в трубу газопровода. Представители газораспределительной компании в срочном порядке отключили в районе газ из-за угрозы взрыва.
Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека". Точную причину аварии установит экспертиза.