https://sputnik-georgia.ru/20230729/smert-beremennoy-zhenschiny-v-dtp-v-tbilisi-voditel-zaderzhan-280543215.html

Смерть беременной женщины в ДТП в Тбилиси: водитель задержан

Смерть беременной женщины в ДТП в Тбилиси: водитель задержан

Беременная женщина скончаласьь на месте, еще три человека получили травмы 29.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Полиция задержала водителя автомобиля, сбившего насмерть молодую беременную женщину в спальном районе Тбилиси, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии. ДТП произошло днем 29 июля. Сначала, по уточненной информации, водитель сбил группу людей у магазина: беременная женщина скончалась на месте, а еще три человека получили травмы. После водитель врезался в трубу газопровода. Представители газораспределительной компании в срочном порядке отключили в районе газ из-за угрозы взрыва. Уголовное дело ведется по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека". Точную причину аварии установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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