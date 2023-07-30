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Африканские мотивы и грузинский фольклор: One Caucasus Festival 2023 пройдет в Грузии

Африканские мотивы и грузинский фольклор: One Caucasus Festival 2023 пройдет в Грузии

Хедлайнером фестиваля станет хор Тбилисской христианской нигерийской церкви Lifeline, которую организаторы называют "музыкальной сенсацией" 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Масштабный фестиваль One Caucasus Festival 2023 пройдет в грузинском селе Церакви Марнеульского района (регион Квемо Картли) 24-27 августа, говорится в сообщении организаторов. One Caucasus – крупнейший междисциплинарный фестиваль в Грузии. С 2014 года фестиваль собрал тысячи участников и более 500 музыкантов из более чем 20 стран мира. Хедлайнером фестиваля станет хор тбилисской христианской нигерийской церкви Lifeline, которую организаторы называют "музыкальной сенсацией". Хор создает уникальное сочетание традиционного современного госпела и африканской атмосферы. Также в числе хедлайнеров заявлена основанная в Париже группа KAVKAZZ. Коллектив в своем творчестве объединяет грузинский и кавказский фольклор. На фестивале можно будет увидеть совместные международные музыкальные проекты с участием музыкантов с Кавказа и не только, а также программу изобразительного искусства, созданную современными художниками в деревне Церакви. В Церакви (полтора часа езды от Тбилиси) организаторы представят для гостей кемпинг-пространство. Желающие также могут расположиться в гостиницах района. Посещение фестиваля бесплатное, как и транспорт из Тбилиси и Марнеули. Во время фестиваля гости смогут использовать специально отведенной площадок для бесплатных палаток. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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