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ДТП в Аджарии – пострадали 9 человек

ДТП в Аджарии – пострадали 9 человек

Все пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в клинику 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Девять человек, в том числе и дети, пострадали во время аварии на трассе Батуми-Ахалцихе в районе Кеда, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В данный момент все пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в клинику. На месте ДТП работает полиция, которой предстоит выяснить детали аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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