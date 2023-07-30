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ДТП в Аджарии – пострадали 9 человек
ДТП в Аджарии – пострадали 9 человек
Все пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в клинику 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T20:51+0400
2023-07-30T20:51+0400
2023-07-30T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Девять человек, в том числе и дети, пострадали во время аварии на трассе Батуми-Ахалцихе в районе Кеда, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В данный момент все пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в клинику. На месте ДТП работает полиция, которой предстоит выяснить детали аварии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аджария, происшествия, батуми, кеда, дтп
грузия, новости, аджария, происшествия, батуми, кеда, дтп
ДТП в Аджарии – пострадали 9 человек
20:51 30.07.2023 (обновлено: 20:54 30.07.2023)
Все пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в клинику
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Девять человек, в том числе и дети, пострадали во время аварии на трассе Батуми-Ахалцихе в районе Кеда, сообщает телеканал "Формула".
По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля.
В данный момент все пострадавшие, в том числе четверо детей, доставлены в клинику.
На месте ДТП работает полиция, которой предстоит выяснить детали аварии.