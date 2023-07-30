https://sputnik-georgia.ru/20230730/kto-zaschischaet-gruzinskogo-potrebitelya-i-zaschischaet-li-nas-kto-nibud-voobsche-280591113.html

Кто защищает грузинского потребителя, и защищает ли нас кто-нибудь вообще?

Кто защищает грузинского потребителя, и защищает ли нас кто-нибудь вообще?

Рядовые граждане, приобретая что-нибудь, непременно нуждаются в гарантиях и защите, уверен колумнист Sputnik, потому что внутренняя природа бизнеса всегда... 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T19:42+0400

2023-07-30T19:42+0400

2023-07-30T20:09+0400

грузия

аналитика

экономика

ираклий леквинадзе

леван давиташвили

защита прав потребителей

колумнисты

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Внешне все это, естественно, проявляется по-разному, зависит от конкретных условий и обстоятельств. Никто, например, не станет отрицать, что солидные бренды всерьез изучают интересы потребителя. Однако смею предположить, что в основе своей эту заботу все равно лимитируют выгода и расчет, а с другой стороны – "питает" контроль со стороны государства и общественных организаций. В принципе, если противовесы сбалансированы, в этом нет ничего предосудительного. В развитых демократических странах система действует так давно и безотказно, что воспринимается в качестве нормы. Более того, дело порой доходит до парадоксов. Знакомая со смехом и затаенной гордостью рассказывала, как пошла за рубежом на прием, купив в бутике дорогущее платье. А через пару дней вернула его, пожаловавшись, что… не чувствует себя в нем счастливой! Прямо скажем, результат не особо хорошей жизни, и в самодостаточном обществе, скорее, редкое исключение, нежели правило. Но речь о другом – даже потакая подобным уловкам, ни одна из фирм не будет действовать себе в ущерб. Конечно, на словах производители и продавцы могут клясться, что ставят интересы потребителя превыше всего. На этом строится любая реклама. Но альтруисты в бизнесе, увы, не выживают, обладай они IQ, как у Альберта Эйнштейна. Хорошо помню, как в былые времена продавщица прямо на глазах у выстроившейся спозаранку очереди разбавляла водой дефицитную сочинскую сметану. Все возмущались про себя, но молчали, словно набрав в рот воды. Потому что условия диктовала она, а система, нелегально подкармливавшая торгашей, фактически защищала ее и себя. Тем не менее и с переходом на рыночные отношения в начале 90-х в части потребительских прав ничего не изменилось, разве что стало хуже. К сожалению, произвол стал тогда приметой новой эпохи. Как-то появилась возможность купить дочери игровую приставку. Прилавки в торговом центре, который разместился в бывшем центральном универмаге, выглядели намного солидней и доверительней, чем на стихийной торговой ярмарке – так называемой "базробе". Вообразите, каким было мое разочарование, когда на следующий день приставка перестала работать, а продавцы отказались со мной даже говорить! И было непонятно, к кому обратиться за помощью. В итоге пришлось приставку выбросить. И вышло, что ущерб оказался больше, так как я купил ее дороже, чем на ярмарке, глупо клюнув на привлекательно оформленную витрину… Сегодня ситуация, безусловно, иная. Однако нередко на прилавках – в том числе, в солидных торговых точках – продаются продукты с просроченным сроком годности. Причем из-за отсутствия единообразия бывает трудно отличить дату производства от срока использования. А основные характеристики продукта печатают таким мелким шрифтом, что без лупы ничего рассмотреть не сможешь. Однако многие ли из нас удосуживаются, получив чек, просуммировать выбитые на нем цены? И многим ли известно, что они обладают законным правом потребовать компенсации разницы, на которую вас обсчитали, или возвращения ошибочно уплаченной суммы? Да, реакция на претензии такого рода прописана теперь в законе "О защите прав потребителей". Как утверждает председатель Национального агентства Грузии по вопросам конкуренции Ираклий Леквинадзе, любой продавец обязан предоставить покупателю инструкцию на государственном языке, как действовать, столкнувшись с браком продукции или другими нарушениями. Надо полагать, инструкция есть на любом солидном торговом объекте. Но где ее хранят, или, точнее сказать, прячут? На видном месте ничего похожего, как правило, не видно. Нет на виду и номера телефона "горячей линии", куда можно адресовать жалобу. И уж тем более никто не ведет с покупателями разъяснительскую работу по этой теме. Закон принят недавно и действует только с 1 ноября прошлого года. Но не будем ворчунами, согласившись, что лучше позже, чем никогда. Принципиальный вопрос, как его проводят в жизнь? Начнем с того, что документ появился в ответ на требование… Евросоюза! Этого не только не скрывают, но и афишируют. Похоже, если бы не европейские стандарты, никто бы сам о грузинском потребителе у нас и не вспомнил. Эту тенденцию нетрудно уловить, войдя на сайт Национального агентства. Создается ощущение, что проводимые мероприятия ориентированы преимущественно на европейские институты. Всевозможных международные семинары, форумы, встречи и соответствующие отчеты многократно превалируют над числом проверок, проводимых на местах. Не говоря уже о работе с конкретными жалобами граждан. Леквинадзе не оговорился, когда уточнил, что агентство обязано в 10-дневный срок рассмотреть… приемлемость поступившего заявления. Не рассмотреть по существу, а лишь определить приемлемость! Хотя это неудивительно, если принять во внимание, что защита потребителя вряд ли будет в приоритете у ведомства, занимающегося сложнейшими проблемами конкуренции и монополизма в стране. Небольшой отдел на всю страну, где нет ни традиций, ни соответствующего опыта, ни решительного настроя. Общественный контроль в этом смысле, несомненно, гораздо эффективней государственного. Однако если он и есть, то только формально, на уровне названия. Любопытно, что при массовом наличии неправительственных организаций, ни одна из них не занимается в Грузии перечисленными проблемами. Защита прав человека, прав меньшинств, свободы самовыражения – что угодно, но только не потребитель. В такой защите граждане страны нуждаются больше всего, однако проще и красочней заниматься общечеловеческими ценностями, а не наживать на здоровую голову врагов и портить со всеми отношения. Проблема потребителя и потребления стоит еще сложнее, если рассматривать ее в широком социальном и политическом смысле. В силу своей неотложности, она требует первоочередного общенародного внимания. Особенно после того, как правительство отказалось от своей затеи разработать законопроект, регулирующий цены на продукты питания. Министр экономики Леван Давиташвили смутно пояснил – законопроект не соответствовал европейским директивам. С чем, кстати, трудно не согласиться. Мы уже писали, что в условиях рынка администрирование в ценовой политике может служить, в лучшем случае, временной мерой. Волевой подход не решает проблему фундаментально, и браться за нее надо с другого конца, то есть совершенствуя систему, а не искусственно устанавливая цены. Похоже, однако, ведомства конец этот, за который следует ухватиться, так и не нашли, и потому дальше отказались искать его вообще. Тем временем в Грузии, оказавшейся в крайне выгодном геостратегическом положении, перспективы удешевления продовольствия для массового потребителя становятся все более призрачными… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2023

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грузия, аналитика, экономика, ираклий леквинадзе, леван давиташвили, защита прав потребителей, колумнисты