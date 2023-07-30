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Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Турции
Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Турции
Водитель транспортного средства потерял управление на мосту, в результате чего оно упало в придорожный овраг 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T16:03+0400
2023-07-30T16:03+0400
2023-07-30T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Пассажирский автобус сорвался с моста в турецкой провинции Карс, погибли семь человек, пострадали не менее 22, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около города Сарыкамыш.По словам врио губернатора провинции Мухаммеда Туны, водитель транспортного средства потерял управление на мосту, в результате чего оно упало в придорожный овраг. На момент ДТП в автобусе находились 29 человек.По данным телеканала, автобус выполнял рейс Бурса-Карс и в районе деревни Каракурт сорвался с 50-метрового моста в овраг. Причины инцидента устанавливаются, один тяжелораненый пассажир госпитализирован в Эрзурум.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, дтп
в мире, новости, происшествия, турция, дтп
Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Турции
Водитель транспортного средства потерял управление на мосту, в результате чего оно упало в придорожный овраг
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik.
Пассажирский автобус сорвался с моста в турецкой провинции Карс, погибли семь человек, пострадали не менее 22, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около города Сарыкамыш.
По словам врио губернатора провинции Мухаммеда Туны, водитель транспортного средства потерял управление на мосту, в результате чего оно упало в придорожный овраг. На момент ДТП в автобусе находились 29 человек.
По данным телеканала, автобус выполнял рейс Бурса-Карс и в районе деревни Каракурт сорвался с 50-метрового моста в овраг. Причины инцидента устанавливаются, один тяжелораненый пассажир госпитализирован в Эрзурум.