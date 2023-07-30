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Путин: Россия готова к любому сценарию
Путин: Россия готова к любому сценарию
Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил Путин 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T09:39+0400
2023-07-30T09:39+0400
2023-07-30T10:05+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Россия "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции."Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова", – заявил Путин.Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение."Но если кто-то захочет – не мы – но мы готовы", – заключил президент России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, политика, владимир путин, нато, сша, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, новости, политика, владимир путин, нато, сша, обострение ситуации вокруг украины
Путин: Россия готова к любому сценарию
09:39 30.07.2023 (обновлено: 10:05 30.07.2023)
Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Россия "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
"Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова", – заявил Путин.
Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.
"У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", – сказал Путин.
Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение.
"Но если кто-то захочет – не мы – но мы готовы", – заключил президент России.