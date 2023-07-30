https://sputnik-georgia.ru/20230730/putin-rossiya-gotova-k-lyubomu-stsenariyu-280561604.html

Путин: Россия готова к любому сценарию

Путин: Россия готова к любому сценарию

Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил Путин 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T09:39+0400

2023-07-30T09:39+0400

2023-07-30T10:05+0400

в мире

россия

новости

политика

владимир путин

нато

сша

обострение ситуации вокруг украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0d/278539908_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_ad293445d27501b32a90d00c0f02c8ae.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Россия "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции."Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова", – заявил Путин.Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение."Но если кто-то захочет – не мы – но мы готовы", – заключил президент России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, политика, владимир путин, нато, сша, обострение ситуации вокруг украины