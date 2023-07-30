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Россия готовится к войне с НАТО и Украину отрезают от поставок вооружения – видео
Россия готовится к войне с НАТО и Украину отрезают от поставок вооружения – видео
После прекращения действия зерновой сделки Россия ежедневно наносит комбинированные удары по инфраструктуре черноморских и дунайских портов 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T13:35+0400
2023-07-30T13:35+0400
2023-07-30T13:46+0400
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Почему эти удары так пугают НАТО и готова ли Румыния включиться в военный конфликт с Россией? Почему Шойгу поехал в КНДР именно сейчас и какое секретное оружие ему там показали? Сколько продержится Украина и чем может обернуться для США постоянная поддержка неонацистов? Об этом и не только смотрите подробнее в полной версии программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, украина, румыния, кндр, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, россия, украина, румыния, кндр, нато, видео
Россия готовится к войне с НАТО и Украину отрезают от поставок вооружения – видео
13:35 30.07.2023 (обновлено: 13:46 30.07.2023)
После прекращения действия зерновой сделки Россия ежедневно наносит комбинированные удары по инфраструктуре черноморских и дунайских портов
Почему эти удары так пугают НАТО и готова ли Румыния включиться в военный конфликт с Россией? Почему Шойгу поехал в КНДР именно сейчас и какое секретное оружие ему там показали? Сколько продержится Украина и чем может обернуться для США постоянная поддержка неонацистов?
Об этом и не только смотрите подробнее в полной версии программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.