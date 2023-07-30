https://sputnik-georgia.ru/20230730/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-poedet-na-turnir-silneyshim-sostavom-280599769.html

Сборная Грузии по дзюдо поедет на турнир сильнейшим составом

Сборная Грузии по дзюдо поедет на турнир сильнейшим составом

На сегодняшний день на турнире зарегистрировано 17 грузинских дзюдоистов (15 юношей и 2 девушки) 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T23:36+0400

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2023-07-30T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо выступит на турнире Мастерс в Будапеште сильнейшим составом Единственная потеря сборной – чемпион мира 2023 года Лука Майсурадзе, который с момента своего триумфа не выступал ни на одном соревновании. На сегодняшний день на турнире зарегистрировано 17 грузинских дзюдоистов (15 юношей и 2 девушки). Мужчины: -60 Георгий Сардалашвили, Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе -66 Важа Маргвелашвили -73 Лаша Шавдатуашвили, Георгий Терашвили -81 Тато Григалашвили -90 Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили -100 Илья Суламанидзе, Варлам Липартелиани, Онисе Санеблидзе +100 Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили, Саба Инанеишвили Женщины: -57 Этер Липартелиан +78 София Арменишвили Турнир пройдет 4-6 августа в Будапеште и в нем примет участие 425 дзюдоистов из 59 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, лухум чхвимиани, темур нозадзе, будапешт, федерация дзюдо грузии, гран-при по дзюдо