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Сборная Грузии завоевала на Олимпийском фестивале 8 медалей
Сборная Грузии завоевала на Олимпийском фестивале 8 медалей
Приз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T11:59+0400
2023-07-30T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. XVII Европейский юношеский олимпийский фестиваль торжественно закрылся в Мариборе (Словения). На церемонии закрытия золотые медалисты Олимпийского фестиваля – дзюдоист Мате Гвелесиани и пловчиха Анна Нижарадзе – были знаменосцами Грузии. Грузия была представлена на фестивале 31 спортсменом, которые соревновались в девяти видах спорта (дзюдо, легкая атлетика, плавание, баскетбол 3х3, шоссейный велоспорт, катание на горных велосипедах, гимнастика, скейтбординг и теннис). Грузинские спортсмены успешно выступили на III Европейских играх &gt;&gt;На Олимпийском фестивале сборная Грузии завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и заняла 14 место среди 48 стран. Церемонии закрытия предшествовала церемония награждения Fair Play. По единогласному решению членов специальной комиссии приз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани. Грузинский спортсмен подхватил травмированного соперника Луку Такича из Хорватии, выступавшего в финале, и помог ему подняться на пьедестал на церемонии награждения призеров в весовой категории до 66 кг. В Европейском юношеском олимпийском фестивале, представляющем собой мультиспортивное соревнование для лучших спортсменов Европы в возрасте от 14 до 18 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, словения
спорт, грузия, новости, словения

Сборная Грузии завоевала на Олимпийском фестивале 8 медалей

11:59 30.07.2023 (обновлено: 12:28 30.07.2023)
© Сourtesy of Georgian National Olympic CommitteeДзюдоист Мате Гвелесиани и пловчиха Анна Нижарадзе были знаменосцами Грузии
Дзюдоист Мате Гвелесиани и пловчиха Анна Нижарадзе были знаменосцами Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2023
© Сourtesy of Georgian National Olympic Committee
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Приз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. XVII Европейский юношеский олимпийский фестиваль торжественно закрылся в Мариборе (Словения).
На церемонии закрытия золотые медалисты Олимпийского фестиваля – дзюдоист Мате Гвелесиани и пловчиха Анна Нижарадзе – были знаменосцами Грузии.
Грузия была представлена на фестивале 31 спортсменом, которые соревновались в девяти видах спорта (дзюдо, легкая атлетика, плавание, баскетбол 3х3, шоссейный велоспорт, катание на горных велосипедах, гимнастика, скейтбординг и теннис).
Грузинские спортсмены успешно выступили на III Европейских играх >>
На Олимпийском фестивале сборная Грузии завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и заняла 14 место среди 48 стран.
Церемонии закрытия предшествовала церемония награждения Fair Play. По единогласному решению членов специальной комиссии приз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани.
© Сourtesy of Georgian National Olympic CommitteeПриз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани
Приз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани - Sputnik Грузия, 1920, 30.07.2023
Приз Fair Play получил грузинский дзюдоист, чемпион фестиваля Мате Гвелесиани
© Сourtesy of Georgian National Olympic Committee
Грузинский спортсмен подхватил травмированного соперника Луку Такича из Хорватии, выступавшего в финале, и помог ему подняться на пьедестал на церемонии награждения призеров в весовой категории до 66 кг.
В Европейском юношеском олимпийском фестивале, представляющем собой мультиспортивное соревнование для лучших спортсменов Европы в возрасте от 14 до 18 лет.
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