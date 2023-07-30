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Сколько человек утонуло в мире за 10 лет – данные ВОЗ
Сколько человек утонуло в мире за 10 лет – данные ВОЗ
Трагедии на воде чаще происходят в бедных странах и странах среднего уровня, среди жертв преимущественно дети в возрасте от 1 года до 9 лет 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T10:43+0400
2023-07-30T10:43+0400
2023-07-30T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. За последнее десятилетие в мире утонули более 2,5 миллиона человек, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения в отчете, опубликованном на официальном сайте ВОЗ. В документе подчеркивается, что утопление является недооцененной и смертельной проблемой общественного здравоохранения.При этом чаще всего тонут дети в возрасте от одного года до девяти лет, "что подчеркивает необходимость немедленных действий по защите будущих поколений", заявили в ВОЗ.Там высказали мнение, что для борьбы с данной проблемой необходим инвестиционный план. Благодаря ему можно спасти жизни более 774 тысяч детей во всем мире до 2050 года, уверяют в организации. А это в свою очередь позволило бы избежать экономических потерь в размере свыше 400 миллиардов в странах с низким и средним уровнем дохода, заявили в ВОЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
Сколько человек утонуло в мире за 10 лет – данные ВОЗ
Трагедии на воде чаще происходят в бедных странах и странах среднего уровня, среди жертв преимущественно дети в возрасте от 1 года до 9 лет
ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. За последнее десятилетие в мире утонули более 2,5 миллиона человек, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения в отчете, опубликованном на официальном сайте ВОЗ.
В документе подчеркивается, что утопление является недооцененной и смертельной проблемой общественного здравоохранения.
"За последнее десятилетие это (утопление – Sputnik) стало причиной более 2,5 миллиона смертей, причем тревожные 90% этих смертельных исходов происходят в странах с низким и средним уровнем дохода", – сказано в отчете.
При этом чаще всего тонут дети в возрасте от одного года до девяти лет, "что подчеркивает необходимость немедленных действий по защите будущих поколений", заявили в ВОЗ.
Там высказали мнение, что для борьбы с данной проблемой необходим инвестиционный план. Благодаря ему можно спасти жизни более 774 тысяч детей во всем мире до 2050 года, уверяют в организации. А это в свою очередь позволило бы избежать экономических потерь в размере свыше 400 миллиардов в странах с низким и средним уровнем дохода, заявили в ВОЗ.