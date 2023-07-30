https://sputnik-georgia.ru/20230730/skolko-chelovek-utonulo-v-mire-za-10-let--dannye-voz-280564184.html

Сколько человек утонуло в мире за 10 лет – данные ВОЗ

Сколько человек утонуло в мире за 10 лет – данные ВОЗ

Трагедии на воде чаще происходят в бедных странах и странах среднего уровня, среди жертв преимущественно дети в возрасте от 1 года до 9 лет 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T10:43+0400

2023-07-30T10:43+0400

2023-07-30T10:43+0400

в мире

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/12/278681090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6836791335229d30a13e230962758808.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. За последнее десятилетие в мире утонули более 2,5 миллиона человек, такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения в отчете, опубликованном на официальном сайте ВОЗ. В документе подчеркивается, что утопление является недооцененной и смертельной проблемой общественного здравоохранения.При этом чаще всего тонут дети в возрасте от одного года до девяти лет, "что подчеркивает необходимость немедленных действий по защите будущих поколений", заявили в ВОЗ.Там высказали мнение, что для борьбы с данной проблемой необходим инвестиционный план. Благодаря ему можно спасти жизни более 774 тысяч детей во всем мире до 2050 года, уверяют в организации. А это в свою очередь позволило бы избежать экономических потерь в размере свыше 400 миллиардов в странах с низким и средним уровнем дохода, заявили в ВОЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения