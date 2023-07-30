https://sputnik-georgia.ru/20230730/sud-florentsii-otpravil-grazhdanina-gruzii-v-zaklyuchenie-280580476.html
Суд Флоренции отправил гражданина Грузии в заключение
Суд Флоренции отправил гражданина Грузии в заключение
Мужчина, угрожая работникам аптеки фальшивым пистолетом, забрал 1,2 тысячи евро и скрылся с места происшествия на мотоцикле 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T15:27+0400
2023-07-30T15:27+0400
2023-07-30T15:35+0400
грузия
новости
происшествия
италия
флоренция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23878/13/238781380_0:337:2048:1489_1920x0_80_0_0_f1881e1b423b906df55bba980c963c23.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Суд Флоренции отправил в заключение гражданина Грузии, обвиняемого в ограблении аптеки. По данным итальянских СМИ, мужчина 10 июля, угрожая работникам аптеки ножом и фальшивым пистолетом, забрал 1,2 тысячи евро и скрылся с места происшествия на мотоцикле. Мужчина был задержан. Как выяснило следствие, мотоцикл, на котором передвигался обвиняемый, был угнан ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
флоренция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23878/13/238781380_63:0:2048:1489_1920x0_80_0_0_9f8bb83f18c53c1625a454407b6f31ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, италия, флоренция
грузия, новости, происшествия, италия, флоренция
Суд Флоренции отправил гражданина Грузии в заключение
15:27 30.07.2023 (обновлено: 15:35 30.07.2023)
Мужчина, угрожая работникам аптеки фальшивым пистолетом, забрал 1,2 тысячи евро и скрылся с места происшествия на мотоцикле
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Суд Флоренции отправил в заключение гражданина Грузии, обвиняемого в ограблении аптеки.
По данным итальянских СМИ, мужчина 10 июля, угрожая работникам аптеки ножом и фальшивым пистолетом, забрал 1,2 тысячи евро и скрылся с места происшествия на мотоцикле.
Мужчина был задержан. Как выяснило следствие, мотоцикл, на котором передвигался обвиняемый, был угнан ранее.