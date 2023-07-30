https://sputnik-georgia.ru/20230730/sud-florentsii-otpravil-grazhdanina-gruzii-v-zaklyuchenie-280580476.html

Суд Флоренции отправил гражданина Грузии в заключение

Суд Флоренции отправил гражданина Грузии в заключение

Мужчина, угрожая работникам аптеки фальшивым пистолетом, забрал 1,2 тысячи евро и скрылся с места происшествия на мотоцикле 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Суд Флоренции отправил в заключение гражданина Грузии, обвиняемого в ограблении аптеки. По данным итальянских СМИ, мужчина 10 июля, угрожая работникам аптеки ножом и фальшивым пистолетом, забрал 1,2 тысячи евро и скрылся с места происшествия на мотоцикле. Мужчина был задержан. Как выяснило следствие, мотоцикл, на котором передвигался обвиняемый, был угнан ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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