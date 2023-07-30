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Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле
Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле
В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия 30.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-30T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Группа ученых из швейцарского института Пауля Шеррера совместно с коллегами из США, Китая, Ирландии, Финляндии и Швеции провела моделирование климата на суперкомпьютере, согласно которому на Земле возможно возникновение климатической катастрофы. Результаты исследования опубликованы на сайте научной информационной платформы Science Direct, сообщает "Рамблер".В ходе эксперимента компьютер сгенерировал 4 тысячи сценариев для 15 регионов мира с учетом возможного развития событий с шагом в 10 лет вплоть до 2100 года. В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Эти 1,5 градуса станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления станут необратимыми и катастрофическими.Поэтому международные эксперты призвали удержать потепление именно в этом пределе.Данное исследование может служить идеей для разработки планов действий по борьбе с изменением климата, считают ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, наука, новости, сша, китай, ирландия
Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле
В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Группа ученых из швейцарского института Пауля Шеррера совместно с коллегами из США, Китая, Ирландии, Финляндии и Швеции провела моделирование климата на суперкомпьютере, согласно которому на Земле возможно возникновение климатической катастрофы. Результаты исследования опубликованы на сайте научной информационной платформы Science Direct, сообщает "Рамблер".
В данном исследовании авторы использовали климатические и экономические модели, учли 1 200 технологий производства и использования энергии, а также методы сокращения выбросов парниковых газов.
В ходе эксперимента компьютер сгенерировал 4 тысячи сценариев для 15 регионов мира с учетом возможного развития событий с шагом в 10 лет вплоть до 2100 года. В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Эти 1,5 градуса станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления станут необратимыми и катастрофическими.
Поэтому международные эксперты призвали удержать потепление именно в этом пределе.
Данное исследование может служить идеей для разработки планов действий по борьбе с изменением климата, считают ученые.