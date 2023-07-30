https://sputnik-georgia.ru/20230730/superkompyuter-predskazal-klimaticheskuyu-katastrofu-na-zemle-280596222.html

Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле

Суперкомпьютер предсказал климатическую катастрофу на Земле

В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия 30.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-30T22:02+0400

2023-07-30T22:02+0400

2023-07-30T22:02+0400

в мире

наука

новости

сша

китай

ирландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/37/246403743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_092a6ca3e6f76f57855a26b1a89bc260.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Группа ученых из швейцарского института Пауля Шеррера совместно с коллегами из США, Китая, Ирландии, Финляндии и Швеции провела моделирование климата на суперкомпьютере, согласно которому на Земле возможно возникновение климатической катастрофы. Результаты исследования опубликованы на сайте научной информационной платформы Science Direct, сообщает "Рамблер".В ходе эксперимента компьютер сгенерировал 4 тысячи сценариев для 15 регионов мира с учетом возможного развития событий с шагом в 10 лет вплоть до 2100 года. В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Эти 1,5 градуса станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления станут необратимыми и катастрофическими.Поэтому международные эксперты призвали удержать потепление именно в этом пределе.Данное исследование может служить идеей для разработки планов действий по борьбе с изменением климата, считают ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

китай

ирландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, наука, новости, сша, китай, ирландия