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Батуми примет Черноморский винный фестиваль
Батуми примет Черноморский винный фестиваль
Фестиваль состоится на территории около т. н. Башни алфавита 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T22:53+0400
2023-07-31T22:53+0400
2023-07-31T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Черноморский винный фестиваль пройдет 11-13 августа в курортном городе Батуми, где будут представлены до 100 успешных винодельческих компаний, говорится в сообщении организаторов. Цель ежегодного Черноморского винного фестиваля – продвижение грузинских производителей вина. На фестивале будут представлены до 100 винных компаний малых и средних виноделен. На мероприятии вина будут отобраны "Гильдией грузинского вина", целью которой является оценка состава вина, систематический контроль качества, информирование о грузинских качественных винах и алкогольных напитках виноградного происхождения и другое. Гости фестиваля также смогут посетить мастер-класс, на который будут приглашены представители винных магазинов, ресторанов и баров. Мастер-класс проведут профессиональные дегустаторы. Организаторы не забыли и о музыкальных номерах и других развлекательных активностях для фестиваля. Мероприятие проводит "Культурный центр Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, батуми, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, культура, новости, батуми, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Батуми примет Черноморский винный фестиваль
22:53 31.07.2023 (обновлено: 23:18 31.07.2023)
Фестиваль состоится на территории около т. н. Башни алфавита
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Черноморский винный фестиваль пройдет 11-13 августа в курортном городе Батуми, где будут представлены до 100 успешных винодельческих компаний, говорится в сообщении организаторов.
Цель ежегодного Черноморского винного фестиваля – продвижение грузинских производителей вина. На фестивале будут представлены до 100 винных компаний малых и средних виноделен.
На мероприятии вина будут отобраны "Гильдией грузинского вина", целью которой является оценка состава вина, систематический контроль качества, информирование о грузинских качественных винах и алкогольных напитках виноградного происхождения и другое.
Гости фестиваля также смогут посетить мастер-класс, на который будут приглашены представители винных магазинов, ресторанов и баров. Мастер-класс проведут профессиональные дегустаторы.
Организаторы не забыли и о музыкальных номерах и других развлекательных активностях для фестиваля.
Мероприятие проводит "Культурный центр Грузии".