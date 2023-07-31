https://sputnik-georgia.ru/20230731/batumi-primet-chernomorskiy-vinnyy-festival-280646667.html

Батуми примет Черноморский винный фестиваль

Батуми примет Черноморский винный фестиваль

Фестиваль состоится на территории около т. н. Башни алфавита 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T22:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Черноморский винный фестиваль пройдет 11-13 августа в курортном городе Батуми, где будут представлены до 100 успешных винодельческих компаний, говорится в сообщении организаторов. Цель ежегодного Черноморского винного фестиваля – продвижение грузинских производителей вина. На фестивале будут представлены до 100 винных компаний малых и средних виноделен. На мероприятии вина будут отобраны "Гильдией грузинского вина", целью которой является оценка состава вина, систематический контроль качества, информирование о грузинских качественных винах и алкогольных напитках виноградного происхождения и другое. Гости фестиваля также смогут посетить мастер-класс, на который будут приглашены представители винных магазинов, ресторанов и баров. Мастер-класс проведут профессиональные дегустаторы. Организаторы не забыли и о музыкальных номерах и других развлекательных активностях для фестиваля. Мероприятие проводит "Культурный центр Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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