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Депутат парламента Грузии обжалует штраф из-за пропуска во время Курбан-Байрам
Депутат парламента Грузии обжалует штраф из-за пропуска во время Курбан-Байрам
Тариел Накаидзе считает нынешнее законодательство дискриминационным 31.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-31T18:35+0400
2023-07-31T18:35+0400
2023-07-31T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Независимый депутат парламента Грузии Тариел Накаидзе планирует обжаловать через суд сокращение зарплаты на 10% за пропуск пленарных заседаний в период празднования Курбан-Байрам, сообщает Первый канал.По словам депутата, он еще 27 июля на пленарном заседании заявил, что по случаю праздника Курбан-Байрам пропустит заседания 28-29 июля.Он подчеркнул, что право отмечать важные религиозные праздники дома должны иметь представители всех религиозных течений. "Во время осенней сессии я внесу законодательную инициативу, согласно которой проживающие в Грузии религиозные и этнические группы должны пользоваться выходными днями на свои праздники. Это около шести дней для разных религиозных меньшинств", – сказал Накаидзе. Он выразил надежду, что парламент поддержит этот законопроект. Это будет реализацией права инклюзивного равенства на законодательном уровне, пояснил депутат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тариел накаидзе, политика, парламент грузии
грузия, новости, тариел накаидзе, политика, парламент грузии
Депутат парламента Грузии обжалует штраф из-за пропуска во время Курбан-Байрам
18:35 31.07.2023 (обновлено: 19:10 31.07.2023)
Тариел Накаидзе считает нынешнее законодательство дискриминационным
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Независимый депутат парламента Грузии Тариел Накаидзе планирует обжаловать через суд сокращение зарплаты на 10% за пропуск пленарных заседаний в период празднования Курбан-Байрам, сообщает Первый канал.
По словам депутата, он еще 27 июля на пленарном заседании заявил, что по случаю праздника Курбан-Байрам пропустит заседания 28-29 июля.
"Меня оштрафовали на 10% от моей зарплаты. Соответственно, это один из фактов продолжения дискриминации, которая в целом имеет место в нашем законодательном пространстве. Я оспорю этот факт в суде", – сказал Накаидзе.
Он подчеркнул, что право отмечать важные религиозные праздники дома должны иметь представители всех религиозных течений.
"Во время осенней сессии я внесу законодательную инициативу, согласно которой проживающие в Грузии религиозные и этнические группы должны пользоваться выходными днями на свои праздники. Это около шести дней для разных религиозных меньшинств", – сказал Накаидзе.
Он выразил надежду, что парламент поддержит этот законопроект. Это будет реализацией права инклюзивного равенства на законодательном уровне, пояснил депутат.