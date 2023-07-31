https://sputnik-georgia.ru/20230731/deputat-parlament-gruzii-obzhaluet-shtraf-iz-za-propuska-vo-vremya-kurban-bayram-280644754.html

Депутат парламента Грузии обжалует штраф из-за пропуска во время Курбан-Байрам

Депутат парламента Грузии обжалует штраф из-за пропуска во время Курбан-Байрам

Тариел Накаидзе считает нынешнее законодательство дискриминационным 31.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-31T18:35+0400

2023-07-31T18:35+0400

2023-07-31T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Независимый депутат парламента Грузии Тариел Накаидзе планирует обжаловать через суд сокращение зарплаты на 10% за пропуск пленарных заседаний в период празднования Курбан-Байрам, сообщает Первый канал.По словам депутата, он еще 27 июля на пленарном заседании заявил, что по случаю праздника Курбан-Байрам пропустит заседания 28-29 июля.Он подчеркнул, что право отмечать важные религиозные праздники дома должны иметь представители всех религиозных течений. "Во время осенней сессии я внесу законодательную инициативу, согласно которой проживающие в Грузии религиозные и этнические группы должны пользоваться выходными днями на свои праздники. Это около шести дней для разных религиозных меньшинств", – сказал Накаидзе. Он выразил надежду, что парламент поддержит этот законопроект. Это будет реализацией права инклюзивного равенства на законодательном уровне, пояснил депутат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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